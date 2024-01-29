29 января
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Жизнь

Как понять, что ваш телефон прослушивают, рассказал эксперт

Эксперт Василий Шутов отметил, что если телефон перегревается, то это может быть признаком прослушки. Об этом сообщает «Прайм».

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Аналитик также рассказал, что разрядка батареи может указывать на прослушку. Однако в первую очередь нужно проверить состояние гаджета. Если он совсем новый или не нуждается в ремонте, то обязательно нужно установить антивирусные программы.

Специальные приложения помогут выявить недобросовестные установки. Их следует сразу же удалить.

Если антивирус не помогает, то следует сбросить телефон до заводских настроек.

Ранее сообщалось, что мужчина хотел купить барабанную установку, но стал жертвой мошенников.

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