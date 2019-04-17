Как повлияет на обычных пользователей Сети закон «о суверенном интернете» России

16 апреля Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о «суверенном интернете». Его обсуждают уже несколько месяцев — с того времени, как он был инициирован. Некоторые эксперты уверены, это очередная мера по ограничению свободы в Сети. Altapress.ru постарался разобраться, что предписывает этот закон и как он может повлиять на обычных пользователей.

Пока эксперты не могут с высокой вероятностью сказать, как будет работать новый закон — для этого должно быть принято множество подзаконных актов. Однако они прогнозируют, что пользователи могут столкнуться с наказаниями за использование VPN, «виснущим» интернетом и значительным сокращением контента в Сети из-за неконтролируемых блокировок сайтов.

Краткое содержание

Позиция законодателей: «Защищаем российский интернет от внешних угроз»

В пояснительной записке к закону «о суверенном интернете» говорится, что он стал ответной мерой на принятую в сентябре 2018 года Стратегию национальной кибербезопасности США. По оценке депутатов, в ней декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия «впрямую и бездоказательно» обвиняется в совершении хакерских атак и «откровенно говорится о наказании».

Цитата из Стратегии национальной кибербезопасности США в пояснительной записке к законопроекту «о суверенном интернете»:

— Россия, Иран, Северная Корея провели ряд безответственных кибератак, которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнёрам и не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать кибератаки в будущем.

Депутаты считают, что «в этих условиях» необходимы ответные защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы интернета в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов.

Интернет. Сеть. Программирование. СС0

Позиция общественников: «Контент ограничили , теперь перешли к инфраструктуре»

Артем Козлюк, руководитель общественной организации Роскомсвобода, уверен, что закон «о суверенном интернете» — это новая ступень по ограничению Сети в России. Об этом он рассказал в интервью изданию Znak.com. Эксперт описал уже пройденные этапы.

Ограничение контента По словам Козлюка, семь лет назад, в 2012 году, власти начали вводить ограничения на контент в интернете. Все началось с «черных списков» сайтов, которые составлял Роскомнадзор. Ведомство заставляло провайдеров блокировать доступ в некоторым интернет-ресурсам. Затем список ведомств, которые могут наложить ограничения, расширился и теперь их около десятка. Слежка за россиянами Пакет законов Яровой-Озерова сделал систему слежки за россиянами (СОРМ) всеобъемлющей и нарушающей конституционные права, считает Козлюк. Операторов связи обязали собирать и хранить трафик в течение полугода и предоставлять его в ФСБ по запросам. И именно за отказ это делать Роскомнадзор и пытался заблокировать на территории России Telegram. Санкции к инфопосредникам Власти стремятся принудить IT-бизнес, медиа, хостеров, провайдеров к сотрудничеству, блокировкам, цензуре, — уверен Артем Козлюк. Например, Роскомнадзор выносит предупреждение за содержание встроенных в контент видеороликов, за комментарии пользователей, а не за собственно опубликованный материал СМИ. Медиа начали цензурировать себя сами.

От введения закона «о суверенном интернете» Артем Козлюк видит два возможных последствия для обычных пользователей.

Первое. Власти смогут наказывать пользователей за попытку доступа к запрещенному материалу.

Артем Козлюк,

руководитель «Роскомсвободы»:

— Как это возможно? Объясняю. Предполагается, что в рамках этого законопроекта операторы связи должны будут установить новое, более совершенное, оборудование для фильтрования трафика. И на его основе можно будет выявлять, пользуется ли тот или иной человек VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть, технологии, позволяющие обходить блокировки в интернете, — прим. ред.) или нет. А если будет действовать закон, наказывающий за попытку использования VPN, то будут заводиться административные дела и выписываться штрафы.

Причем в некоторых авторитарных странах такие нормы уже действуют, говорит эксперт.

Женщина и ребенок перед ноутбуком. Интернет. СС0

Второе. Если власти решат сильно ограничивать какой-то трафик или полностью «отключить» Россию от интернета, то Сеть будет работать очень-очень плохо. Нормально пользоваться многими привычными сервисами станет невозможно — сайты, звонки, видеосвязь, онлайн-банкинг — все это «повиснет».

Позиция ИТ-эксперта: «Блокировки станут безнаказанными»

Расходы на оборудование, его установку, сертификацию могут помешать ввести маршрутизацию трафика, считает Филипп Кулин, член рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве России и создатель сайта «Эшер II». Об этом он рассказал vc.com.

По мнению эксперта, ситуация будет развиваться по тому же сценарию, что и внедрение в жизнь пакета «Озерова — Яровой». Напомним, он вступил в силу год назад, но из-за проблем с сертификацией оборудования не работает.

Зато фильтры для блокировок — первое, что появится, уверен Кулин. И для пользователей это самое негативное.

Интернет. Сеть. Программирование. СС0

Филипп Кулин,

член рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве России и создатель сайта «Эшер II»:

— Если сейчас можно получить информацию о заблокированных адресах через реестр запрещенных сайтов, и проверить, это сбой или заблокированный адрес. Но теперь никакой информации на эту тему не будет, общественный контроль за ситуацией практически невозможен.

Вся система блокировок станет черным ящиком и останется только гадать, это технический сбой или блокировка. И вместе с ним исчезнет просчет рисков сопутствующего ущерба от блокировок. Что-то не работает. Пропала информация. Почему, когда, что делать — не известно.

По его мнению, блокировки станут полностью безнаказанными. Никто не будет нести ответственность за сбои.

Интернет. Компьютер. СС0.