Как поймать нарушителя самоизоляции: в Сибири придумали реальный и хитрый план

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с журналистами 17 апреля рассказал, как вычисляют людей, нарушивших режим самоизоляции.

«По нашим оценкам, более 70% жителей региона каждый день выходит на работу. В этих условиях обеспечить эффективный контроль достаточно сложно», — отметил Травников.

Тем не менее, подчеркнул Трвников, есть дополнительные технические средства, которые позволяют выявить нарушителей карантина.

Как именно: 1. Автомобили (вычисление по «ласточкам»)

Все автомобили, владельцы которых должны находиться дома, занесены в базу. Травников заверил, что сотрудники ДПС уже остановили большое количество таких машин. 2. МФЦ (ловля на «червячка»)

Губернатор уверен, что ни один человек, который должен находиться дома, и вдруг у него возникла необходимость прийти в МФЦ, мимо центра не пройдет. И уже там его привлекут к административной ответственности. 3. Транспортные карты (придется вновь «научиться ходить»)

Любого человека, который воспользуется какой-то из транспортных карт, сразу вычислят сотрудники Росгвардии, уверен глава региона. 4. Банковские карты (и за «красных», и за «белых»)

Травников рассказал, что в ближайшее время власти планируют договориться с банками, чтобы получать от них информацию о любых платежах людей, которые обязаны сидеть дома. 5. Онлайн-карты («большой брат» наблюдает)

С помощью программистов областные власти будут вычислять людей, которым предписан режим самоизоляции, и все данные появятся на гугл-карте.

Мужчина с лопатой ломал автобусы. Кемерово. кадр из видео

Что касается общественного транспорта, губернатор Травников и вовсе призвал не пользоваться им, особенно если это касается поездок на дачные участки. Об этом сообщает правительство региона.

«Многие горожане, несмотря на все наши предупреждения, поедут на выходные на дачные участки. Ситуация не дошла до критической точки. Я обращаюсь ко всем жителям нашего региона, особенно к пожилым людям, к их детям: проявите сознательность, ответственность и разумность при принятии решения об открытии дачного сезона», — обратился к жителям глава региона.

Он попросил на какое-то время перестать жить в режиме «в пятницу — уехали, в воскресенье — приехали». И если есть необходимость, постараться увезти пожилых родственников на дачу на личном транспорте.

«Пусть они там спокойно живут, обеспечивайте их продуктами питания, лекарствами, другими необходимыми товарами. Но не позволяйте ездить туда-обратно, используя электрички и автобусы. Которые, особенно в такие пиковые дни как пятница и воскресенье, будут переполнены», — призвал Травников к сознательности.

Также глава региона напомнил, что на данный момент, благодаря принимаемым мерам, в регионе удается сохранять спокойную эпидемическую ситуацию.

Напомним, ранее этой «спокойной эпидемической ситуацией» решили воспользоваться верующие жители региона. Они написали петицию на имя губернатора с требованием пустить их в храмы на Пасху. Также предупредили сотрудников полиции «о вероятной каре».