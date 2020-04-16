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В Сибири верующие потребовали пустить их в храмы на Пасху и написали петицию

В Новосибирске верующие потребовали пустить их в храмы на Пасху несмотря на самоизоляцию из-за «морового поветрия», сообщает НДН.инфо.

В барнаульском храме святителя Димитрия Ростовского верующие поклоняются мощам святого князя Владимира. 21 октября 2015 года.
В барнаульском храме святителя Димитрия Ростовского верующие поклоняются мощам святого князя Владимира. 21 октября 2015 года.
Олег Богданов

Напомним, ранее стало известно, что губернатор Новосибирской области приостановил посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей. Храмы в регионе временно закрывают для прихожан из-за угрозы коронавируса.

Однако не все верующие согласились с таким положением дел и создали петицию с требованием допустить их массовое присутствие на время пасхальных богослужений.

«Верующий народ Церкви в Новосибирске и Новосибирской области не сможет участвовать в богослужениях Страстной Седмицы и Пасхи», — отмечают авторы петиции.

Они подчеркнули, что несмотря на имеющуюся сложную обстановку распространения COVID-19 в России, «в Новосибирской области обстановка в настоящий момент является благополучной».

Что касается запретов, то, как подчеркивают активисты, некоторые представители власти «не вправе издавать распоряжения прямого действия» и превысили свои полномочия.

Вербное воскресенье в режиме самоизоляции.
Вербное воскресенье в режиме самоизоляции.
t. me/sibmbkmedia.

Верующие уличили местную власть и в манипуляциях. Ведь в Новосибирске не закрывают метро и работает общественный транспорт — это свидетельствует о том, что «относительно высокая степень скопления людей в одном месте признается допустимой».

«В этой связи запрещение православным участвовать в богослужении Страстной Седмицы и Пасхи является дискриминацией по религиозному основанию. Это нарушает статью Конституции РФ 19.2», — подчеркнули в петиции.

Более того, как отмечают активисты, даже если бы был введен режим ЧП, то, согласно Констиуции РФ, «не подлежат ограничению права и свободы». В подтверждение перечисляют статьи главного закона страны.

Обращение адресовано митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму, губернатору Новосибирский области Андрею Травникову, прокурору области Якову Хорошеву и иным лицам.

Авторы петиции просят рассмотреть возможность не закрывать храмы для мирян. Также «предупредили» МВД и другие органы власти, что им лучше несколько раз подумать, прежде чем нарушать гражданские и религиозные права православных верующих. Судя по всему, речь идет о штрафах и разгонах во время пасхальных гуляний.

Напомним, ранее РПЦ разослала в епархии рекомендации о проведении мероприятия во время Страстной недели и на Пасху. Прихожанам рекомендуют оставаться дома и не посещать богослужения.

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