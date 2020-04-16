В Сибири верующие потребовали пустить их в храмы на Пасху и написали петицию

В Новосибирске верующие потребовали пустить их в храмы на Пасху несмотря на самоизоляцию из-за «морового поветрия», сообщает НДН.инфо .

Напомним, ранее стало известно, что губернатор Новосибирской области приостановил посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей. Храмы в регионе временно закрывают для прихожан из-за угрозы коронавируса.

Однако не все верующие согласились с таким положением дел и создали петицию с требованием допустить их массовое присутствие на время пасхальных богослужений.

«Верующий народ Церкви в Новосибирске и Новосибирской области не сможет участвовать в богослужениях Страстной Седмицы и Пасхи», — отмечают авторы петиции.

Они подчеркнули, что несмотря на имеющуюся сложную обстановку распространения COVID-19 в России, «в Новосибирской области обстановка в настоящий момент является благополучной».

Что касается запретов, то, как подчеркивают активисты, некоторые представители власти «не вправе издавать распоряжения прямого действия» и превысили свои полномочия.

Вербное воскресенье в режиме самоизоляции. t. me/sibmbkmedia.

Верующие уличили местную власть и в манипуляциях. Ведь в Новосибирске не закрывают метро и работает общественный транспорт — это свидетельствует о том, что «относительно высокая степень скопления людей в одном месте признается допустимой».

«В этой связи запрещение православным участвовать в богослужении Страстной Седмицы и Пасхи является дискриминацией по религиозному основанию. Это нарушает статью Конституции РФ 19.2», — подчеркнули в петиции.

Более того, как отмечают активисты, даже если бы был введен режим ЧП, то, согласно Констиуции РФ, «не подлежат ограничению права и свободы». В подтверждение перечисляют статьи главного закона страны.

Обращение адресовано митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму, губернатору Новосибирский области Андрею Травникову, прокурору области Якову Хорошеву и иным лицам.

Авторы петиции просят рассмотреть возможность не закрывать храмы для мирян. Также «предупредили» МВД и другие органы власти, что им лучше несколько раз подумать, прежде чем нарушать гражданские и религиозные права православных верующих. Судя по всему, речь идет о штрафах и разгонах во время пасхальных гуляний.

Напомним, ранее РПЦ разослала в епархии рекомендации о проведении мероприятия во время Страстной недели и на Пасху. Прихожанам рекомендуют оставаться дома и не посещать богослужения.