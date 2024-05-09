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Жизнь

Как поздравить с Днем Победы в стихах, прозе и смс

День Победы празднуют 9 мая. Altapress.ru подобрал приятные и сильные поздравления в прозе, стихах и смс.

День Победы-2023. Площадь Победы.
День Победы-2023. Площадь Победы.
Екатерина Карзова

Поздравления с Днем Победы в прозе

1

Мирного неба, солнечного настроения, гармонии, любви, тепла и как можно больше счастливых моментов в каждом прожитом дне. Пусть внутри и вокруг вас всегда царит покой и радость, и пусть сбываются мечты! С праздником Великой Победы!

2

Всегда мы с долей грусти встречаем это великий памятный день — День Победы! Сегодня мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей — это бесценно. Хочу каждому пожелать побольше доброты, здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и безграничной веры в себя и в лучшее в мире. Желаю вам любви, светлой радости, счастья и гармонии в семье. Берегите родных, их любовь и всегда поддерживайте — это главное.

3

С Днем Победы! Пусть сердце гордится подвигами дедушек и бабушек, пусть память не стирает великие события тяжелого пути к победе! Желаю жить под мирным небом, ценить время и счастье каждого дня, беречь свою Родину, защищать своих близких, и каждый раз ярким салютом и громкими аплодисментами встречать радостный праздник Победы!

4

Поздравляю с величайшим праздником — с Днем Победы! Желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается в каждом уголке земли, и война никогда не коснется даже маленькой частички вашей жизни. Желаю вам счастья в каждом вздохе и самого прекрасного ощущения того, что есть жизнь со всеми ее прелестями, есть семья и любящие вас люди — цените каждый момент.

День Победы, 9 мая.
День Победы, 9 мая.
СС0

Поздравления с Днем Победы в смс

1

День Победы — праздник важный,
Светлый, радостный, святой.
В этот день Отчизна наша
Всем вернула мир земной.

С Днем Победы поздравляем
И желаем всем добра,
Мира вечного и счастья!
Крикнем трижды мы «Ура!».

2

Поздравляю с Днем Победы
И желаю в этот день
Море радости и света,
И здоровья, как кремень!

Не забыт великий праздник,
Хоть прошли уже года.
Желаю вам добра и счастья,
Неба мирного всегда!

3

Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна.
Пусть всем мирно солнце светит
Миру не нужна война.

С Днем Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим
И «спасибо» говорим.

4

Вам желаю в День Победы
В небо синее смотреть,
В жизни никогда не плакать
И совсем чтоб не болеть.

Солнца, радости и счастья,
Быть любимыми, любить
И о подвиге великом
Память вечную хранить!

День Победы, 9 мая.
День Победы, 9 мая.
СС0

Поздравления с Днем Победы в стихах

1

День Победы — особая дата:
В ней и подвиг, и свет, и печаль.
Ветеранам — поклон, ведь когда-то
Сберегли нам цветущую даль.

Пожелать очень хочется мира
Для любой на планете страны,
Чтобы светлая сила хранила
Каждый дом от утрат и войны.

2

День Победы — праздник важный,
Светлый, радостный, святой.
В этот день Отчизна наша
Всем вернула мир земной.

С Днем Победы поздравляем
И желаем всем добра,
Мира вечного и счастья!
Крикнем трижды мы «Ура!».

3

9 Мая — праздник великий!
Никто не забыт и ничто не забыто!
Живым ветеранам — низкий поклон!
А тех, что ушли — не забудем имен!

Они ушли, оставив память,
Оставив честь нам и свободу,
Осталось красное их знамя,
Перенесенное сквозь годы!

Великий подвиг сохраним
Мы в наших душах и сердцах
И об ушедших помолчим
Мы со слезами на глазах!

4

Поздравляю с Днем Победы
И желаю в этот день
Море радости и света,
И здоровья как кремень!

Не забыт великий праздник,
Хоть прошли уже года.
Желаю вам добра и счастья,
Неба мирного всегда!

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