Как поздравить с Днем Победы в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем Победы в прозе

1

Мирного неба, солнечного настроения, гармонии, любви, тепла и как можно больше счастливых моментов в каждом прожитом дне. Пусть внутри и вокруг вас всегда царит покой и радость, и пусть сбываются мечты! С праздником Великой Победы!

2

Всегда мы с долей грусти встречаем это великий памятный день — День Победы! Сегодня мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей — это бесценно. Хочу каждому пожелать побольше доброты, здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и безграничной веры в себя и в лучшее в мире. Желаю вам любви, светлой радости, счастья и гармонии в семье. Берегите родных, их любовь и всегда поддерживайте — это главное.

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С Днем Победы! Пусть сердце гордится подвигами дедушек и бабушек, пусть память не стирает великие события тяжелого пути к победе! Желаю жить под мирным небом, ценить время и счастье каждого дня, беречь свою Родину, защищать своих близких, и каждый раз ярким салютом и громкими аплодисментами встречать радостный праздник Победы!

4

Поздравляю с величайшим праздником — с Днем Победы! Желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается в каждом уголке земли, и война никогда не коснется даже маленькой частички вашей жизни. Желаю вам счастья в каждом вздохе и самого прекрасного ощущения того, что есть жизнь со всеми ее прелестями, есть семья и любящие вас люди — цените каждый момент.

День Победы, 9 мая. СС0

Поздравления с Днем Победы в смс

1

День Победы — праздник важный,

Светлый, радостный, святой.

В этот день Отчизна наша

Всем вернула мир земной.



С Днем Победы поздравляем

И желаем всем добра,

Мира вечного и счастья!

Крикнем трижды мы «Ура!».

2

Поздравляю с Днем Победы

И желаю в этот день

Море радости и света,

И здоровья, как кремень!



Не забыт великий праздник,

Хоть прошли уже года.

Желаю вам добра и счастья,

Неба мирного всегда!

3

Праздник радостный и светлый

Отмечает вся страна.

Пусть всем мирно солнце светит

Миру не нужна война.



С Днем Победы всех поздравим,

Слава павшим и живым.

Подвиг ваш великий славим

И «спасибо» говорим.

4

Вам желаю в День Победы

В небо синее смотреть,

В жизни никогда не плакать

И совсем чтоб не болеть.



Солнца, радости и счастья,

Быть любимыми, любить

И о подвиге великом

Память вечную хранить!

День Победы, 9 мая. СС0

Поздравления с Днем Победы в стихах

1

День Победы — особая дата:

В ней и подвиг, и свет, и печаль.

Ветеранам — поклон, ведь когда-то

Сберегли нам цветущую даль.



Пожелать очень хочется мира

Для любой на планете страны,

Чтобы светлая сила хранила

Каждый дом от утрат и войны.

2

День Победы — праздник важный,

Светлый, радостный, святой.

В этот день Отчизна наша

Всем вернула мир земной.



С Днем Победы поздравляем

И желаем всем добра,

Мира вечного и счастья!

Крикнем трижды мы «Ура!».

3

9 Мая — праздник великий!

Никто не забыт и ничто не забыто!

Живым ветеранам — низкий поклон!

А тех, что ушли — не забудем имен!



Они ушли, оставив память,

Оставив честь нам и свободу,

Осталось красное их знамя,

Перенесенное сквозь годы!



Великий подвиг сохраним

Мы в наших душах и сердцах

И об ушедших помолчим

Мы со слезами на глазах!

4

Поздравляю с Днем Победы

И желаю в этот день

Море радости и света,

И здоровья как кремень!



Не забыт великий праздник,

Хоть прошли уже года.

Желаю вам добра и счастья,

Неба мирного всегда!

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