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Жизнь

Стало известно, как пройдет День Победы в Барнауле

9 мая в Барнауле пройдет праздничная программа, посвященная 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в мэрии.

День Победы-2023. Площадь Победы.
День Победы-2023. Площадь Победы.
Екатерина Карзова

Центральный район

В 10:00 на площади Советов состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона. В торжественном прохождении войск гарнизона примут участие 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. Также в составе праздничной колонны можно увидеть ретроавтомобили военного времени.

Также в День Победы в Барнауле пройдет два легкоатлетических пробега.

Краевой пробег «Кольцо Победы — 2024» пройдет по проспекту Ленина, стартуя с площади Советов. С 10:30 до 12:30 пройдет регистрация участников и выдача номеров. В 13:00 начнется парад открытия, после чего будет объявлен старт пробега.

В 14:00 также с площади Советов стартует легкоатлетический пробег «За нашу Победу» в рамках Всероссийского дня бега «Динамо бежит».

Площадь Сахарова вновь станет центром всех торжественных событий. На праздничной концертной площадке выступят лучшие творческие коллективы и солисты города.

В парке «Центральном» пройдет праздничная программа «Мир, Май, Победа»,

Шествия «Бессмертного полка» в Барнауле в этом году не будет, также, как и фейерверков

Железнодорожный район

Здесь пройдет программа «Барнаул – город трудовой доблести», в рамках которой будут работать три молодежные площадки на пр. Социалистическом и одна — на площади Победы. На всех площадках пройдут праздничные концерты.

Октябрьский район

В сквере им. Германа Титова пройдет праздничная программа «Согреем памятью сердца!». Еще одна будет организована в парке «Изумрудный».

Ленинский район

В парке развлечений и отдыха «Арлекино» представят тематический проект «О мире, о Победе, о весне».

Индустриальный район

В зоопарке «Лесная сказка» состоится праздничная программа «Одна на всех – Победа!».

Пригород

На площади перед ДК «Южный» пройдет программа «Цветущий май! Победный май!».

В селе Власиха 8 мая пройдет праздник-фестиваль военно-патриотической музыки «Солдатский привал».

В селе Гоньба состоится концертная программа военных песен. В поселке Научный Городок откроется фотозона с реконструкцией военного быта. В Казенной Заимке пройдет праздничный концерт, на котором подготовят полевую кухню. На концерте в поселке Березовка прозвучат песни фронтовых лет.

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