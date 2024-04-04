Когда сеять
В большей части России ранняя белокочанная капуста, кольраби, цветная, брокколи и савойская хорошо приживаются в начале мая. Поздняя белокочанная, краснокочанная, брюссельская — в конце мая. Однако все зависит от сорта культуры и региона.
По сорту:
- раннеспелые сорта — с 15 по 25 марта;
- среднепоздние — примерно с 10 апреля,
- позднеспелые сорта можно сеять в грунт под пленку 20-25 апреля.
По региону:
В зависимости от климатической зоны необходимо высаживать капусту в следующие сроки:
- Подмосковье — со второй половины апреля - начала мая;
- Ленинградская область — с мая;
- Краснодарский край — март - начало апреля;
- Урал — с мая;
- Сибирь — с мая.
Как сеять
Капуста требовательна к качеству почвы. Грунт должен быть рыхлым и питательным.
Семена сеют на глубину примерно в 0,5–0,7 сантиметра. Расстояние между рядками — 2–3 сантиметра. Температура для всходов должна быть не ниже +20 градусов.
В зависимости от сорта всходы появятся на 5-10 день после посева.
После посева рассадный горшок нужно накрыть пленкой. После появления всходов рассаду необходимо досвечивать.
Не нужно заливать рассаду. Полив капусты нужен умеренный, с частотой в 2-3 раза в неделю.
Ошибки в посадке
Если сразу посадить все сорта, то получатся небольшие кочаны. Поздние сорта созревают слишком рано, и такой урожай будет храниться мало.
Семена следует размещать на одинаковом расстоянии друг от друга, не создавая слишком плотную рассаду. В тесноте капуста будет развиваться неравномерно. Кроме этого, загустевшая рассада - подходящая среда для развития инфекционного заболевания — черной ножки.
Также нельзя сеять капусту в темных местах. Она требовательна к уровню освещенности, для выращивания необходимо выбрать светлое пространство.
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