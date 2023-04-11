Как правильно встретить Чистый четверг в 2023 году: традиции и приметы праздника

Чистый четверг отмечают за три дня до Пасхи. В 2023 году праздник будут отмечать 13 апреля.
Согласно библейскому преданию, в этот день, за три дня до распятия Иисус собрал апостолов на Тайную вечерю. В тот вечер Спаситель омыл ноги собравшимся и разделил с ними хлеб с вином.
В Библии указано, что тогда Иисус сказал ученикам, что кто-то из них в ближайшее время предаст его. В ту же ночь, с четверга на пятницу Ииуда продал Иисуса за 30 серебряников.
С утра до восхода солнца православные совершают омовение. Они умывают лицо из серебряной посуды.
В храмах также совершают чин омовения ног на архиерейской службе. Вечером начинается одна из самых длинных служб в году — «Двенадцать Евангелий». Верующие вспоминают страдания Христа.
Христианам в этот день нужно причаститься.
В Чистый четверг нужно обязательно навести порядок дома. Помыть и почистить нужно каждый уголок жилища. Вместе с пылью уходит все плохое из жизни.
Чтобы привлечь в дом богатство, нужно три раза за день пересчитать все деньги.
Самая главная традиция праздника — приготовление пасхальных угощений. Хозяйки выпекают пышные куличи, ставят творожную пасху и красят яйца.
В этот день нельзя ссориться и конфликтовать. Можно привлечь в дом неприятности.
Не стоит отказывать в помощи нуждающимся. В Чистый четверг, как и в другие дни Страстной недели, нужно совершать добрые дела.
Некоторые священнослужители советуют отложить поход в парикмахерскую в другой день.
В Чистый четверг можно снять с себя порчу, если умыться до заката. Во время умывания нужно приговаривать: «Смываю то, что на меня напустили, то, чем душа и тело мается, все Чистым четвергом снимается».
Если девушка долго не может выйти замуж, то ей стоит проговорить волшебные слова во время уборки: «Как светел и красен Чистый Четверг, так и я для всех буду прекрасной».
Чтобы в доме не было ссор, солят хлеб и говорят: «Солю, солю, посыпаю, счастье и покой в дом возвращаю».