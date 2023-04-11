11 апреля
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Жизнь

Как правильно встретить Чистый четверг в 2023 году: традиции и приметы праздника

Чистый четверг — почитаемый праздник перед Пасхой. Православные вспоминают совершение Иисусом Христом и апостолами Тайной Вечери. Altapress.ru рассказывает, как правильно встретить праздник и от чего стоит отказаться в этот день.

Пасха. Яйца. Верба
Пасха. Яйца. Верба
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1
Когда отмечают Чистый четверг?

Чистый четверг отмечают за три дня до Пасхи. В 2023 году праздник будут отмечать 13 апреля.

2
Почему праздник так называется?

Согласно библейскому преданию, в этот день, за три дня до распятия Иисус собрал апостолов на Тайную вечерю. В тот вечер Спаситель омыл ноги собравшимся и разделил с ними хлеб с вином.

В Библии указано, что тогда Иисус сказал ученикам, что кто-то из них в ближайшее время предаст его. В ту же ночь, с четверга на пятницу Ииуда продал Иисуса за 30 серебряников.

Пасха.
Пасха.
Анна Зайкова
3
Традиции Чистого четверга

С утра до восхода солнца православные совершают омовение. Они умывают лицо из серебряной посуды.

В храмах также совершают чин омовения ног на архиерейской службе. Вечером начинается одна из самых длинных служб в году — «Двенадцать Евангелий». Верующие вспоминают страдания Христа.

Христианам в этот день нужно причаститься.

4
О чем стоит позаботиться в этот день?

В Чистый четверг нужно обязательно навести порядок дома. Помыть и почистить нужно каждый уголок жилища. Вместе с пылью уходит все плохое из жизни.

Чтобы привлечь в дом богатство, нужно три раза за день пересчитать все деньги.

Самая главная традиция праздника — приготовление пасхальных угощений. Хозяйки выпекают пышные куличи, ставят творожную пасху и красят яйца.

Пасха, пасхальные яйца.
Пасха, пасхальные яйца.
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5
Что нельзя делать в праздник?

В этот день нельзя ссориться и конфликтовать. Можно привлечь в дом неприятности.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся. В Чистый четверг, как и в другие дни Страстной недели, нужно совершать добрые дела.

Некоторые священнослужители советуют отложить поход в парикмахерскую в другой день.

6
Приметы

В Чистый четверг можно снять с себя порчу, если умыться до заката. Во время умывания нужно приговаривать: «Смываю то, что на меня напустили, то, чем душа и тело мается, все Чистым четвергом снимается».

Если девушка долго не может выйти замуж, то ей стоит проговорить волшебные слова во время уборки: «Как светел и красен Чистый Четверг, так и я для всех буду прекрасной».

Чтобы в доме не было ссор, солят хлеб и говорят: «Солю, солю, посыпаю, счастье и покой в дом возвращаю».

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