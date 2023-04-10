Страстная неделя в 2023 году. Приметы, традиции и запреты перед Светлой Пасхой

Страстная седмица в 2023 году начинается 10 апреля и продлится до 15 апреля.
Считается, что в эти дни совершились великие чудеса, и Спаситель творил «чрезвычайные дела свои».
Дни Страстной недели особо почитаются в церкви. В храмах проходят особые службы, которые отличаются величественностью и торжественностью.
Люди усиленно готовятся к встрече Христова Воскресения, Пасхе. В первую очередь, нужно очистить свою душу — усиленно молиться и творить добрые дела.
Затем необходимо привести в порядок свое окружение — навести порядок в доме, отремонтировать сломанную мебель и утварь, избавиться от ненужных вещей.
В Страстную седмицу не празднуют дни святых, не поминают умерших, не проводят венчания и крещения.
В эту же неделю начинается самый строгий пост. Ограничивая себя во вкусной пище, человек сосредотачивается на духовном, внутреннем покаянии в грехах, дурных поступках и мыслях.
Каждый день Страстной седмицы отличается собственным значением, правилами и запретами. Рассказываем о каждом днем подробнее.
В первый день Страстной недели на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета — о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, а также о проклятии Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся душу.
Патриарх начинает чин мироварения — изготовление особого освященного ароматического масла (миро), применяемого для помазания после крещения.
В этот же день соблюдается самый строгий пост — сухоядение. Разрешено есть только хлеб, фрукты и овощи, мед и орехи.
Верующие вспоминают в этот день предание о том, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме. А также рассказывают его притчи ученикам: о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде.
Во вторник разрешается есть сырую пищу без масла.
Согласно библейскому преданию, Иуда Искариот в этот день решил предать Христа за 30 серебренников.
Верующие вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. Люди стараются исповедаться.
В Великую среду в храме последний раз на неделе читается молитва с поклонами. Считается, что Господь искупил грехи людей, и теперь поклоны во время литургии отменяются до Троицы.
Великий четверг называют еще Чистым четвергом. В этот день важно навести порядок в доме, постирать одежду и приготовить праздничные угощения к Пасхе — куличи, пасочки, яйца.
Вечером начинается одна из самых длинных служб в году — «Двенадцать Евангелий». Верующие вспоминают страдания Христа.
Христианам в этот день нужно причаститься.
Великая пятница ассоциируется с трауром. В этот день Христос был осужден и распят.
Церковная служба посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте. Из алтаря выносят плащаницу: изображение Христа, лежащего во гробе. Христиане преклоняются перед ней.
В этот день пищу не принимают до времени выноса плащаницы на богослужении.
В храме начинается торжественное богослужение, посвященное погребению Христа и его пребыванию во гробе.
Священники в этот день надевают светлые праздничные облачения, освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и пасхи.
Главная служба начинается вечером в субботу. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит благодатный огонь. Верующие встречают Пасху.
Пасху в 2023 году верующие отмечают 16 апреля.
После пасхальной ночи пост временно прекращается. В течение Светлой Седмицы ограничения в еде снимаются, ослабляются приготовления к главному таинству — Причастию.