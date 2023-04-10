Страстная неделя в 2023 году. Приметы, традиции и запреты перед Светлой Пасхой

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Традиции Страстной недели

Дни Страстной недели особо почитаются в церкви. В храмах проходят особые службы, которые отличаются величественностью и торжественностью.

Люди усиленно готовятся к встрече Христова Воскресения, Пасхе. В первую очередь, нужно очистить свою душу — усиленно молиться и творить добрые дела.

Затем необходимо привести в порядок свое окружение — навести порядок в доме, отремонтировать сломанную мебель и утварь, избавиться от ненужных вещей.