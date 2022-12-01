1 декабря
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Жизнь

Как правильно встретить первый день зимы — приметы и традиции 1 декабря

В первый день зимы на Руси отмечают день Платона и Романа Зимоуказателей. Православная церковь чтит память святых мучеников Платона и Романа. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима. Мороз. Лес.
Зима. Мороз. Лес.
СС0

Традиции 1 декабря

Святых Романа и Платона неспроста прозвали зимоуказателями. 1 декабря по особым приметам определяли, какой будет зима. Самих святых просили о помощи пережить суровую зиму, а следующей осенью подарить хороший урожай.

Еще Романа и Платона просили улучшить благосостояние. Для этого совершали обряд — брали монетку самого крупного номинала и, держа ее в руках, говорили:

«Платон и Роман насыпьте мне денег полный карман».

После чего заговоренную монету на протяжении года носили с собой и не тратили.

Снег. Зима. Мороз.
Снег. Зима. Мороз.
Михаил Хаустов

Что нельзя делать 1 декабря?

  • Запрещено в этот день выбрасывать игрушки детей.
  • Нельзя жаловаться на свою судьбу или других людей — а то привлечете к себе неудачу.
  • В первый день зимы не рекомендуется работать или хотя бы не нагружать себя лишними заботами.
  • Запрещено отправляться в далекие путешествия или планировать дальние поездки.
Морозы. Снег. Зима.
Морозы. Снег. Зима.
Михаил Хаустов

Приметы 1 декабря

  • Увидеть ожившего комара или муху — к оттепели.
  • Если за окном метель, то и на Масленицу будет сильно мести.
  • Увидеть разгуливающую по двору ворону — к потеплению.
  • Месяц на небе в кругу — к снегопаду.
  • Если сбоку от месяца видны яркие блики, то ожидаются холода.
  • Сильный ветер за окном — зима будет ветреной и снежной.
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