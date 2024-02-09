9 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Как правильно затопить печь на Златоустьев день. Приметы и традиции 9 февраля

В народно-православном календаре 9 февраля отмечали Златоустьев день или Златоустьев огонь. Православная церковь вспоминает святителя Иоанна Златоуста.

Уголь, огонь.
Уголь, огонь.
СС0

Традиции Златоустьева дня

В этот день важно было правильно затопить печь - от нее зависел достаток и мир в семье. Все поленья должны были одновременно загореться, чтобы устье печи стало золотым - потому и называли день "Златоустьев огонь".

Чтобы добиться такого эффекта, заранее сушили дрова и щипали лучину. Лучину заготавливали впрок зимой - ведь в это время она была лишена сока.

Иоанну Златоусту молились о помощи в отчаянии и просвещении разума к духовному учению. Ещё 9 февраля читали заговор от зубной боли.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

Что нельзя делать 9 февраля

  • Не стоит топить печь сырыми дровами - к несчастью.
  • Нельзя чистить печь.
  • В этот день не рекомендуется совершать покупки.
  • Не стоит ничего подбирать на улице.
  • Нельзя обижать домашних кошек, в том числе ругать, бить, прогонять.
Огонь. Костер.
Огонь. Костер.
СС0

Приметы Златоустьева дня

  • Ослепительно белая луна – к холодам, красноватая – к ветру.
  • Облака против ветра плывут – к снегу.
  • Стекла запотели – к теплу.
  • Собаки валяются в снегу — будет вьюга.
  • Звезды как будто в тумане — к оттепели и снегу.
  • Круглые сугробы на полях — к богатому урожаю.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость