Как правильно затопить печь на Златоустьев день. Приметы и традиции 9 февраля

Традиции Златоустьева дня
В этот день важно было правильно затопить печь - от нее зависел достаток и мир в семье. Все поленья должны были одновременно загореться, чтобы устье печи стало золотым - потому и называли день "Златоустьев огонь".
Чтобы добиться такого эффекта, заранее сушили дрова и щипали лучину. Лучину заготавливали впрок зимой - ведь в это время она была лишена сока.
Иоанну Златоусту молились о помощи в отчаянии и просвещении разума к духовному учению. Ещё 9 февраля читали заговор от зубной боли.
Что нельзя делать 9 февраля
- Не стоит топить печь сырыми дровами - к несчастью.
- Нельзя чистить печь.
- В этот день не рекомендуется совершать покупки.
- Не стоит ничего подбирать на улице.
- Нельзя обижать домашних кошек, в том числе ругать, бить, прогонять.
Приметы Златоустьева дня
- Ослепительно белая луна – к холодам, красноватая – к ветру.
- Облака против ветра плывут – к снегу.
- Стекла запотели – к теплу.
- Собаки валяются в снегу — будет вьюга.
- Звезды как будто в тумане — к оттепели и снегу.
- Круглые сугробы на полях — к богатому урожаю.
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