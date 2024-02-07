Почему важно делать добрые дела в Григорьев день: традиции 7 февраля

Традиции Григорьева дня
Весноуказателем святого Григория прозвали за то, что, по поверьям, он приближает весну. В народе поговаривали: "Аксинья Григория торопит, чтобы солнышко на крыши посадил и весну не упустил».
В этот день нужно обязательно сделать доброе дело. Люди верили, что чем больше сделаешь добра другим, тем больше шансов попасть в рай. Только о сотворенном добре нельзя было никому рассказывать - иначе не зачтется.
Григорьев день благополучен для одиноких людей. Если они помолятся, то в скоро времени найдут вторую половинку.
Что нельзя делать 7 февраля?
- Не рекомендуется стричь ногти и волосы - это может привести к проблемам.
- Нельзя плевать себе под ноги - будут преследовать неудачи в пути.
- Запрещено говорить злые слова и угрозы - они могут обернуться против говорящего.
- Не стоит делать комплименты девушкам - можно сглазить их красоту.
- Нельзя рассказывать о своих планах - не сбудутся.
Приметы Григорьева дня
- Капель звенит с крыш – к морозу.
- Синица с утра поет – к похолоданию.
- Воробьи расчирикались – жди оттепели.
- Снег выпал – следующая зима будет поздней;
- Сильный снегопад – к ранней осени.
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