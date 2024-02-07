Почему важно делать добрые дела в Григорьев день: традиции 7 февраля

7 февраля православные отмечали Григорьев день, которого еще называли Григорием-весноуказателем. Церковь вспоминают Григория Богослова – выдающуюся фигуру в истории христианской церкви.

Традиции Григорьева дня

Весноуказателем святого Григория прозвали за то, что, по поверьям, он приближает весну. В народе поговаривали: "Аксинья Григория торопит, чтобы солнышко на крыши посадил и весну не упустил».

В этот день нужно обязательно сделать доброе дело. Люди верили, что чем больше сделаешь добра другим, тем больше шансов попасть в рай. Только о сотворенном добре нельзя было никому рассказывать - иначе не зачтется.

Григорьев день благополучен для одиноких людей. Если они помолятся, то в скоро времени найдут вторую половинку.

Любовь. СС0

Что нельзя делать 7 февраля?

Не рекомендуется стричь ногти и волосы - это может привести к проблемам.

Нельзя плевать себе под ноги - будут преследовать неудачи в пути.

Запрещено говорить злые слова и угрозы - они могут обернуться против говорящего.

Не стоит делать комплименты девушкам - можно сглазить их красоту.

Нельзя рассказывать о своих планах - не сбудутся.

Девушка. Славянка. Венок ССО

Приметы Григорьева дня

Капель звенит с крыш – к морозу.

Синица с утра поет – к похолоданию.

Воробьи расчирикались – жди оттепели.

Снег выпал – следующая зима будет поздней;

Сильный снегопад – к ранней осени.

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