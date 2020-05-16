Как прервать черную полосу в жизни и привлечь удачу: народные приметы 16 мая

16 мая отмечается народный праздник Мавра Рассадница. По-другому его называют Тимофей и Мавра, Маврушка и Мавра молочница. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день.

Кто такая Мавра?

Мавра жила в 3 веке и была язычницей. Она вышла замуж за местного проповедника христианства Тимофея. Пара соединилась как раз в то время, когда на христиан шли гонения императором Диоклетианом.

На Тимофея донесли местному правителю в 286 году, доставили к нему на суд и арестовали. Его обвинили в распространении христианской веры и хранении богослужебных книг.

Тимофея пытали, но Мавра добровольно решила разделить мучения с супругом. Она признала себя христианкой, за что правитель велел вырвать ей волосы и бросить в чан с кипятком. После множества пыток Мавру и Тимофея распяли.

Народные традиции 16 мая

Одно название праздника говорит о главной традиции 16 мая. В этот день хозяйки высаживали рассаду капусты на грядки и засевали огороды семенами овощей. Свежие посадки окропляли святой водой. Так они защищали растения от гусениц и тли.

Но если Мавра приходилась на четверг, то посадки откладывали. Считалось, что ее съедят черви.

Капуста на поле. Ирина Пергаева

Мавру также называли Молочницей. По поверью, в этот день коровы приносили самое вкусное и густое молоко.

Считалось, если черная полоса в жизни затянулась, то 16 мая нужно украсить свой дом веточками березы, принесенными из леса.

Сегодня лучше всего носить одежду желтого цвета. Это принесет удачу. День также хорошо подходит для творческих людей. 16 мая могут посетить отличные идеи. Благоприятны поездки и путешествия.

Народные приметы 16 мая