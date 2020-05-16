Как прервать черную полосу в жизни и привлечь удачу: народные приметы 16 мая

Кто такая Мавра?
Мавра жила в 3 веке и была язычницей. Она вышла замуж за местного проповедника христианства Тимофея. Пара соединилась как раз в то время, когда на христиан шли гонения императором Диоклетианом.
На Тимофея донесли местному правителю в 286 году, доставили к нему на суд и арестовали. Его обвинили в распространении христианской веры и хранении богослужебных книг.
Тимофея пытали, но Мавра добровольно решила разделить мучения с супругом. Она признала себя христианкой, за что правитель велел вырвать ей волосы и бросить в чан с кипятком. После множества пыток Мавру и Тимофея распяли.
Народные традиции 16 мая
Одно название праздника говорит о главной традиции 16 мая. В этот день хозяйки высаживали рассаду капусты на грядки и засевали огороды семенами овощей. Свежие посадки окропляли святой водой. Так они защищали растения от гусениц и тли.
Но если Мавра приходилась на четверг, то посадки откладывали. Считалось, что ее съедят черви.
Мавру также называли Молочницей. По поверью, в этот день коровы приносили самое вкусное и густое молоко.
Считалось, если черная полоса в жизни затянулась, то 16 мая нужно украсить свой дом веточками березы, принесенными из леса.
Сегодня лучше всего носить одежду желтого цвета. Это принесет удачу. День также хорошо подходит для творческих людей. 16 мая могут посетить отличные идеи. Благоприятны поездки и путешествия.
Народные приметы 16 мая
- Много росы на рассвете — к погожим дням. Ее отсутствие говорит о скором дожде.
- Обильная роса — к богатому урожаю огурцов.
- Ясная погода 16 мая — будет много огурцов.
- Если листья на ясене еще не расправились, а дуб уже красуется зеленью — лето будет сухим.
- Если в это время начинает цвести черемуха, то обязательно наступят черемуховые холода. Причем если цвета на черемухе очень много — будет дождливое лето.
- Чем раньше зацветет черемуха, тем более теплым и жарким будет лето, а также будет теплая осень.
- Соловьи запели перед Маврой — весна зацветет дружно.
- Если в этот день гуси и утки машут крыльями, обязательно намашут бурю.
- Во время посева нужно пересыпать семена из рук в руки, чтобы уродилась не брюква, а вкусная капуста.