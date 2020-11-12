Как привлечь достаток в дом 12 ноября: народные приметы на Синичкин день

12 ноября отмечается народно-христианский праздник Синичкин день. По-другому его называют День Зиновия, Зиновий Синичник, Зинькин день и Синичкин праздник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 12 ноября

Наши предки 12 ноября отмечали праздник рыбаков и охотников. Считалось, что в этот день обязательно нужно поймать хотя бы одного зверька, иначе охота на протяжении всегда года могла бы быть неудачной.

Рыбаки на Зиновия также отправлялись на лов. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали пирушкой на берегу реки.

В этот день на Руси отмечали праздник зимних птиц, среди которых особо выделяли синиц, так как именно они прилетали к 12 ноября.

На Зиновия дети вместе со своими родителями мастерили и развешивали кормушки с кормом. При этом говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною».

Кормушка для птиц. altapress.ru

Женщины гадали в этот день, бросая крошки хлеба или кусочки сала и наблюдая за птицей. Если синица начинала клевать крошки, то в доме появится достаток, а если сало — живность.

Народные приметы 12 ноября