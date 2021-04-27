27 апреля 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Как проведет майские каникулы Путин, рассказал представитель Кремля

Президент РФ Владимир Путин будет работать во время майских каникул, потому что перед ним стоит много оперативных задач, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Обязанности президента РФ подразумевают постоянный документооборот», — рассказал Песков во время конференц-колла.

Путин должен решать оперативные вопросы и рассматривать доклады ведомств во время длинных выходных, отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул — в начале мая президент не будет посещать публичные мероприятия, пишет ura.ru.

Некоторые предприятия в РФ не прекращают работу в майские праздники. Представитель Кремля уточнил, что их рабочий день не нормирован.

Президент РФ Владимир Путин объявил выходными с 1 по 10 мая.

Между тем «кремлевский доктор» и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам гулять, заниматься спортом, устраивать пикники, ходить в гости, несмотря на коронавирус. При этом телеведущий призвал по возможности избегать закрытых помещений с большим скоплением народа.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость