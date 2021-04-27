Как проведет майские каникулы Путин, рассказал представитель Кремля

«Обязанности президента РФ подразумевают постоянный документооборот», — рассказал Песков во время конференц-колла.
Путин должен решать оперативные вопросы и рассматривать доклады ведомств во время длинных выходных, отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул — в начале мая президент не будет посещать публичные мероприятия, пишет ura.ru.
Некоторые предприятия в РФ не прекращают работу в майские праздники. Представитель Кремля уточнил, что их рабочий день не нормирован.
Президент РФ Владимир Путин объявил выходными с 1 по 10 мая.
Между тем «кремлевский доктор» и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам гулять, заниматься спортом, устраивать пикники, ходить в гости, несмотря на коронавирус. При этом телеведущий призвал по возможности избегать закрытых помещений с большим скоплением народа.