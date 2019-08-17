Как провести Всемирный день бездомных животных в Барнауле и чем им помочь

День бездомных животных в этом году выпал на 17 августа 2019 года. Провести его можно по разному, для тех, кому действительно хочется помочь четвероногим — дело найдется. Что может сделать каждый неравнодушный человек к тем, кого мы приручили, расскажет altapress.ru.

День бездомных животных — это событие, которое отмечают каждую третью субботу августа. Дата появилась благодаря Международному обществу прав животных еще в 1992 году. Постепенно зоозащитники из разных стран начали поддерживать праздник — со временем дело дошло и до России.

Это тот День, когда к проблеме бездомных в первую очередь собак или кошек стараются привлекать максимум внимания. Во-первых, это для самих животных — благотворительные мероприятия, акции и сборы в приюты. Во-вторых, на таких праздниках вы сможете найти себе питомца.

Ну и самое главное — вас научат как правильно относиться к животным и своей роли их хозяина.

Как провести День бездомных животных

Можно посвятить себя обновлению знаний — в субботу, 17 августа, в Барнауле на площадке возле краевого театра драмы пройдут просветительские мероприятия от приюта «Ласка». Там жители города не только узнают много нового, но и смогут записаться в волонтеры.

Есть еще один, не менее толковый вариант — помощь. Неравнодушные жители края самостоятельно создают приюты, волонтерские центры и устраивают передержки. Altapress.ru уже знакомил вас волонтерами бездомных животных. Времени на постоянный поиск новых помощников и на рекламу просто нет — в социальных сетях помогают.

Людмила Гордеева,

создатель Топчихинского приюта для животных и животных-инвалидов:

Помощи не хватает катастрофически. Любой: от материальной — на корма, лекарства и врачей, до физической — доделать вольеры на зиму. В этом году нашему приюту исполняется 13 лет. За это время мы проделали, без преувеличения, колоссальную работу: по выхаживанию, стерилизации и пристрою. Сейчас в приюте около 100 животных. Возможно, если бы их не подбрасывали нам в таком количестве — было бы меньше. Что тут скажешь, городским то жителям порой легче подбросить животное, нежели стерилизовать. В деревне — тем более.

Паблик Топчихинского приюта для животных в ВК

Бездомная собака СС0

Есть и те, кто отдельно от приютов заботятся о животных. Например, волонтер Марина, которую мы нашли в паблике в ВК «Бездомыши» (Барнаул).

Марина,

волонтер

Сейчас у меня 34 кошки. Пристраивать их удается нечасто. Да и руки выбираю придирчиво. Нам поддержки тоже не хватает, хотя люди помогают. Да и не важно, в каком виде: инвентарем, кормом, наполнителем, финансами. Отчитываемся мы, кстати, за всю помощь одинаково прозрачно. Чтобы помочь ничего особенного не нужно — просто написать, заявить о своем желании. И не только по праздникам

Свою помощь можно поедложить другим приютам и волонтерским объединениям по Алтайскому краю: барнаульским «Бусинке» и «Шансу на жизнь», а таже «Островку надежды», который спасает животных Барнаула и Новоалтайска. Бийчане могут поучаствовать в жизни мини-приюта, а в Рубцовске помочь приюту «Алиса» .