Нас и тут, и в Москве показывают. Как пройдут Шукшинские дни на Алтае в 2024 году

Для Алтайского края 2024 год стал по-особенному культурным. На его долю выпало два крупных юбилея — Николая Рериха (150 лет) и Василия Шукшина (95 лет). Как отметят первые две даты, мы уже рассказали в прошлых материалах . А планами на Шукшинские дни поделилась министр культуры Елена Безрукова.

Мини-Шукшинские дни

Шукшинские дни на Алтае, по традиции, пройдут с 23 по 27 июля. Мероприятия начнутся в Барнауле и завершатся на родине режиссера в селе Сростки. Также праздничные события устроят в других районах края.

Подробную программу и список гостей Елена Безрукова озвучивать пока не стала. Но главные новинки фестиваля уже известны.

Одна из них — Алтайский край будет представлять Шукшинский кинофестиваль на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

«Было обозначено шесть региональных мероприятий, которые войдут в программу «Фестиваля Фестивалей» на площадке ВДНХ. В их числе и наши Шукшинские дни. Мы, конечно, почувствовали волнение и настоящую гордость!» — рассказывает Елена Безрукова.

Шукшинский фестиваль - 2023. Дмитрий Лямзин.

Новинки сезона

«Хоть в эту праздничную неделю проходит множество мероприятий, но когда говоришь «Шукшинские дни», то первым в голову приходит кинофестиваль», — начала Елена Безрукова.

В этом году кинофестиваль будет посвящен использованию искусственного интеллекта в кинематографическом процессе.

Из новенького фестиваль проведет два внеконкурсных показа: анимационное кино и документальные фильмы, посвященные СВО. В основной программе конкурса остались полнометражное игровое кино, короткометражное игровое и документальное — новинка прошлого года.

Шукшинский фестиваль - 2023. Дмитрий Лямзин.

Выставки, танцы и книги

Что касается новых культурно-образовательных площадок, то одна из них откроется в Барнауле. На территории Театра драмы появится выставка «Шукшин на Мосфильме». Среди экспонатов будут подлинные предметы, связанные с кинематографической работой режиссера.

Над выставкой работает Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина и сам «Мосфильм». Экспозиция будет работать в течение всего «шукшинского года».

Вновь будет открыта творческая лаборатория «Жив человек», которую возглавит балетмейстер Владимир Васильев. На этот раз проект будет посвящен творчеству сразу трех авторов: Шукшину, Распутину и Астафьеву. Последнему, к слову, тоже исполняется 100 лет в этом году.

Лица Шукшинского фестиваля. Анна Зайкова.

В это же время в Бийске впервые пройдет книжный фестиваль от российского просветителя Михаила Фаустова. Он известен своими масштабными книжными фестивалями по всей России — от Астрахани до Камчатки. Это мероприятие будет приурочено к юбилею Шукшина.

От основного фестиваля его отличает собственная программа и список гостей — будут приглашены представители российских издательств и современные авторы.

Из традиционных мероприятий неизменной остается выставка-ярмарка «Чудики» в Сростках. На нее уже открыта регистрация. Около 30 мастеров со всей России представят свои работы: от авторских кукол до ковров из травы.

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