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Жизнь

Как семьям с детьми в Алтайском крае получить еще 10 тысяч рублей по указу Путина

В июне пенсионный фонд России начнет перечислять дополнительную единовременную выплату семьям с детьми до 16 лет, рассказали altapress.ru в ПФР. Указ об этом накануне подписал президент страны Владимир Путин.

Дети.Радость. Семья
Дети.Радость. Семья
ССО

Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня уже перечисляются семьям согласно указу президента, объяснили в отделении пенсионного фонда по Алтайскому краю.

За новой выплатой не надо никуда обращаться. ПФР автоматически оформит и перечислит деньги на основе ранее поданных документов.

Те, кто еще не обращался за выплатами на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет, дополнительные деньги получат после подачи документов. На это есть больше трех месяцев — до 1 октября.

Как это сделать altapress.ru писал ранее.

Начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили 317 тыс. алтайских семей, воспитывающих 427 тыс. детей.

Общая сумма выплат им достигла 4,6 млрд рублей, отметили в организации.

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