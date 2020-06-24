Как семьям с детьми в Алтайском крае получить еще 10 тысяч рублей по указу Путина

В июне пенсионный фонд России начнет перечислять дополнительную единовременную выплату семьям с детьми до 16 лет, рассказали altapress.ru в ПФР. Указ об этом накануне подписал президент страны Владимир Путин.

Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня уже перечисляются семьям согласно указу президента, объяснили в отделении пенсионного фонда по Алтайскому краю.

За новой выплатой не надо никуда обращаться. ПФР автоматически оформит и перечислит деньги на основе ранее поданных документов.

Те, кто еще не обращался за выплатами на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет, дополнительные деньги получат после подачи документов. На это есть больше трех месяцев — до 1 октября.

Как это сделать altapress.ru писал ранее.

Начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили 317 тыс. алтайских семей, воспитывающих 427 тыс. детей.

Общая сумма выплат им достигла 4,6 млрд рублей, отметили в организации.