26 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Как сейчас выглядит будущая трехуровневая развязка на Змеиногорском тракте. Фото

На Змеиногорском тракте строится трехуровневая развязка — самый масштабный дорожный проект в крае за последнее десятилетие, стоимость которого составляет 2,9 млрд рублей.

Как сейчас выглядит трехуровневая развязка на Змеиногорском тракте.
Как сейчас выглядит трехуровневая развязка на Змеиногорском тракте.
Виктор Томенко

До конца лета планируется полностью собрать каркас металлического путепровода, чтобы затем дорожники могли начать укладывать на нем асфальтобетонное покрытие. Об этом пишет Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Параллельно идет строительство тоннеля протяженностью 460 м, который обеспечит движение из центра города в сторону федеральной трассы А322. На данный момент готово уже 60% подземной части объекта.

Чтобы работы продолжались и завершились как можно скорее, в начале июля необходимо изменить схему движения. Существующая кольцевая часть движения будет перенесена для обеспечения безопасности при строительстве тоннеля.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным трудностям.

Ранее стало известно, как идет строительство развязки на Змеиногорском тракте и будут ли снова менять схему движения.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Семейный праздник «Лучше всех»
Алтайская регата «Фестиваль Драконов»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость