На Змеиногорском тракте строится трехуровневая развязка — самый масштабный дорожный проект в крае за последнее десятилетие, стоимость которого составляет 2,9 млрд рублей.

Как сейчас выглядит трехуровневая развязка на Змеиногорском тракте.

До конца лета планируется полностью собрать каркас металлического путепровода, чтобы затем дорожники могли начать укладывать на нем асфальтобетонное покрытие. Об этом пишет Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Параллельно идет строительство тоннеля протяженностью 460 м, который обеспечит движение из центра города в сторону федеральной трассы А322. На данный момент готово уже 60% подземной части объекта.

Чтобы работы продолжались и завершились как можно скорее, в начале июля необходимо изменить схему движения. Существующая кольцевая часть движения будет перенесена для обеспечения безопасности при строительстве тоннеля.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным трудностям.

Ранее стало известно, как идет строительство развязки на Змеиногорском тракте и будут ли снова менять схему движения.

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