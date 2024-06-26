До конца лета планируется полностью собрать каркас металлического путепровода, чтобы затем дорожники могли начать укладывать на нем асфальтобетонное покрытие. Об этом пишет Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
Параллельно идет строительство тоннеля протяженностью 460 м, который обеспечит движение из центра города в сторону федеральной трассы А322. На данный момент готово уже 60% подземной части объекта.
Чтобы работы продолжались и завершились как можно скорее, в начале июля необходимо изменить схему движения. Существующая кольцевая часть движения будет перенесена для обеспечения безопасности при строительстве тоннеля.
Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным трудностям.
Ранее стало известно, как идет строительство развязки на Змеиногорском тракте и будут ли снова менять схему движения.
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