Как смартфон влияет на мозг, рассказал эксперт

Мозг расслабляется, когда для «запоминания» какой-то информации люди слишком часто используют смартфон, рассказал радио Sputnik доктор биологических наук, психофизиолог Александр Каплан.

Раньше необходимые данные человек действительно был вынужден запоминать, а теперь у него есть гаджет с функцией внешней памяти и это серьезно мешает нормальной работе мозга.

Эксперт отметил, что мышцы человека могут атрофироваться, если их не заставлять постоянно работать. То же происходит и с мозгом при отсутствии полноценной занятости.

«Использование устройств внешней памяти для обращения к справочной информации, для построения маршрута или расписания, для просмотра фрагментов книги или события — все это, конечно, приводит к тому, что мозг привыкает работать более с внешней памятью, чем с внутренней», — пояснил профессор.

Все это приводит к проблемам с памятью. С другой стороны пытаться запомнить все и забивать голову «ненужным» потоком информации тоже не нужно, пишет News.ru. Это приведет к тому, что мозг будет вынужден тратить впустую значительную часть своих ресурсов.

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