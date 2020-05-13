Как спастись от беды и не заболеть: народные приметы 13 мая

Кто такой святой Иаков?
Иаков вместе со своим братом был рыболовом. Иисус призвал их проповедовать Евангелие и святой Иаков отправился нести слово Божье по миру.
На него донесли царю, якобы он распространяет ложное учение и наводит смуту. После этого Иакова велели казнить.
Народные традиции 13 мая
Яков день был грустным для девушек и парней, которые хотели вступить в брак. По старому календарю наступал последний день апреля. В это время всякое сватовство заканчивалось, а в силу вступала главная свадебная приметы весны: «В мае жениться — всю жизнь потом маяться». В мае мужчины даже не делали предложение — это считалось оскорблением для девушки и ее семьи.
Май — это также самый разгар сельскохозяйственных работ. Считалось, что один майский день может год накормить.
С 13 мая, как говорили наши предки, по земле начинали ходить лихорадки, которые окрепли после зимы. Согласно поверью, все простудные заболевания зимой находились далеко в снежных горах. А как только солнце растопит снега, они вырывались на свободу.
Для того, чтобы не заболеть, 13 мая обливались специально заготовленной мартовской талой водой. Обряд был особенно важен для путешественников. Так они смывали возможные беды и неудачи, которые могли встретиться на их пути.
Народные приметы 13 мая
- Ясный чистый небосклон на восходе — лето будет теплым.
- Какая погода с утра, таким и лето будет.
- Если днем идет дождь, но день теплый — уродится зерно.
- Дождь на Якова Теплого предрекает много свадеб по осени.
- Теплый вечер и южный ветер предвещают богатый хлебород.
- Тихая теплая звездная ночь — к урожайному лету.
- Если звезды прячутся — скоро начнется дождь.
- По небу плывут тучи, но одуванчик не закрыл цветки — осадков ждать не стоит. О том же говорят и пчелы, которые не прячутся в ульи, даже если слышен гром.