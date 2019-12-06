Как трое брутальных барнаульцев открыли успешный салон красоты только для девушек

Троим парням из Барнаула удалось создать новый формат на рынке бьюти-услуг — они придумали салон красоты клубного типа только для девушек с говорящим названием Barbieshop. У салона яркий узнаваемый стиль, что до сих пор редкость в сфере красоты даже в масштабах России. Как у них получилось и куда развивается необычный бизнес altapress.ru рассказал один из его основателей Дмитрий Лабеко.

Чтобы девушки могли расслабиться

«Мы хотели, чтобы в нашем салоне работали одни мужчины — раз он для девушек. Но получилось найти лишь администратора и баристу в одном лице. Его зовут Никита, и он наш клад. А все мастера сейчас девушки», — рассказывает Дмитрий.

Бородатый и стильный Никита записывает клиенток на услуги, встречает их в салоне и угощает вкусными напитками.

Он может предложить авторский кофе и все его популярные вариации, какао с корицей или сиропами, а также напитки покрепче — шампанское или вино.

В Barbieshop прямо у входа расположен полноценный бар. И некоторые люди приходят сюда только за кофе. Кто-то берет с собой, а кто-то пьет прямо в салоне за барной стойкой, общается с Никитой и идет по своим делам.

Салон красоты Barbieshop в Барнауле. Анна Зайкова

Дмитрий Лабеко,

совладелец салона Barbieshop:

Я и мои партнеры — любители и постоянные клиенты барбершопов. Кроме качественных услуг, мы ценим их за неформальную атмосферу, легкий стиль общения, возможность расслабиться и провести время в месте, созданном специально для мужчин. В какой-то момент мы поняли, что аналогичных салонов красоты только для девушек не существует. И решили сами такой создать.

Партнеры Дмитрия — Михаил Лопаткин и Сергей Мостевный. С первым они уже четыре года развивают совместный бизнес — делают на заказ мебель в стиле лофт из металла и дерева, продают их компаниям в несколько городов Сибири (бренд Rude Wood). А Сергей занимается изготовлением аксессуаров из натуральной кожи класса премиум в своей мастерской Shaft Craft.

Салон красоты Barbieshop в Барнауле. Анна Зайкова

Не барбер , а Барби

Название салона красоты родилось из ассоциации Barbieshop — это барбершоп, но для девушек. Действительно, наиболее распространенный формат салона красоты в Барнауле — это место, где обслуживают и женщин, и мужчин одновременно. По мнению предпринимателей, в обстановке таких салонов сложно чувствовать себя расслабленно и непринужденно.

Они хотели создать пространство, куда приходят не только за красотой, но также за общением и релаксом. Клиентов в Barbieshop нет, а есть гости, говорит Дмитрий Лабеко.

Мастера могут поддержать беседу на разные темы, посоветовать прическу или уход, отговорить девушку красить или стричь волосы, потому что здесь «клиент прав не всегда». «Общение происходит на равных, и мастер дает рекомендации исходя из своего опыта и профессионального мнения», — говорит Дмитрий.

Салон красоты Barbieshop в Барнауле. Анна Зайкова

Предприниматели хорошо продумали «упаковку» бизнеса. Дизайн салона не только радует глаз, но и работает на продвижение. Здесь есть два специальных места для фотосессий — они стали его визитной карточкой. Внутри это стена с авторской работой барнаульского художника, а снаружи — скамейка, на которой фотографируются девушки после посещения мастеров.

Эти детали активно используются и формируют лицо проекта в социальной сети Instagram — у профиля Barbieshop, как и у самого салона, сразу считывается индивидуальный стиль. Над ним работает барнаульское SMM-агентство 2Skills.

По словам Дмитрия, оно отслеживает все мировые тренды в Instagram-продвижении салонов красоты и «приземляет» их в Барнауле.

Посты в профиле Barbieshop перенасыщенны англицизмами («дарлинг», «герлз», «хэир», «нэйлз» и так далее). Это может вызывать улыбку или раздражать, но точно запоминается.

Салон красоты Barbieshop в Барнауле. Анна Зайкова

В профиле салона постоянно появляются известные девушки-блогеры из Барнаула — визажист Яна Матвейко, стилист Александра Старостенкова, певица Ольга Грушина и другие. Дмитрий Лабеко говорит, что сотрудничество с ними основано на личном знакомстве, по рекламным контрактам их не привлекают.

Иногда в Barbyshop проходят тематические девичники, где профессионалы в сфере красоты раскрывают девушкам свои секреты — это тоже элемент продвижения салона и часть его формата.

С какими проблемами столкнулись

Дмитрий Лабеко говорит, что открытие салона проходило легко — почти все необходимое «само пришло в руки». Очень быстро нашли «бойкое» место на пр. Социалистическом рядом с корпусом АлтГУ, первых мастеров, которым нравилась концепция проекта, а всю мебель, кроме дивана, изготовили на своем же предприятии.

Последний пункт заметно снизил первоначальные затраты. Их объем предприниматель не раскрывает. Салон стал безубыточным в первый же месяц, но в финансовых расчетах нашлись ошибки.

Дмитрий Лабеко , совладелец салона красоты Barbieshop в Барнауле. Анна Зайкова

Дмитрий Лабеко,

совладелец салона Barbieshop:

Мы не специалисты в бьюти-сфере и не учли множество тонкостей в расходных материалах. По ходу пришлось разбираться, чем реснички D и С отличаются друг от друга. Только месяца через три удалось просчитать, сколько уходит материалов на те или иные услуги. Плюс мы не знали, какими будут расходы на напитки, а они получились приличными из-за большого ассортимента.

Вложения в салон уже почти окупились, он работает 15 месяцев. Один из сложных моментов бизнеса — текучка кадров.

«Мы стараемся искать людей, близких нам по духу. Но особенность сферы красоты в том, что здесь работает много молодежи. Они мобильные, находят другие возможности и нас покидают. А с некоторыми не можем согласовать график. И нам нужно искать новых специалистов», — говорит Дмитрий.

Салон красоты Barbieshop в Барнауле. Анна Зайкова

Другая трудность — восприятие салона. Из-за его неординарности многим кажется, что услуги там дорогие, команда пафосная, а записаться сложно. Предприниматель говорит, что это стереотипное восприятие, которое не соответствует действительности. Цены в Barbieshop держат на уровне рынка, а одна из ключевых особенностей команды — открытость и простота общения.

Второй салон в Барнауле предприниматели открывать не планируют. Конкуренция на рынке сильная, и, по их мнению, одной точки в таком формате для города достаточно. Зато в ближайшее время они собираются разработать франшизу и продвигать ее в других регионах.