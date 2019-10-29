«Как тряпочка»: барнаульцы боятся за жизнь из-за колышущейся обшивки многоэтажки

На пр. Энергетиков, 20 из-за ветра отошла и колышется на ветру металлическая обшивка дома. Горожане боятся, что она может оторваться совсем.

Тревожное видео появилось в группе Barnaul22. Дому всего год. Жильцы говорят, что уже сообщили о повреждении в управляющую компанию.

«Такое ощущение, что это тряпочка какая-то», — недоумевают горожане.

Восстанавливать обшивку будут, когда ветер утихнет. Пока жителям следует быть осторожными — убирать автомобили в безопасное место и не ходить под угрожающими конструкциями.

В других районах города ветер также продолжает причинять ущерб. На пересечении пр. Комсомольского и ул. Гоголя знак пешеходного перехода загнуло до земли, а на пр. Ленина оторвался знак «Стоп».

Читатели altapress.ru сообщили, что на перекрестке Ленина — Матросова сдуло светофор, но его оперативно восстановили.

Ранее в сеть попало видео, как остановочный павильон падает от порыва ветра. В этот момент в нем были люди.

Что с погодой?

29 октября в Алтайском крае усиление ветра будет достигать 15−20 м/с, местами порывы до 32 метров, в отдельных районах дожди.

30 октября в крае ночью ожидается ветер 9−14 м/с, местами порывы 17−22 м/с. Днем утихнет до 4−9 м/с, местами будут порывы до 14 м/с.