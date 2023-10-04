4 октября
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Жизнь

Как центр Барнаула избавили от великого и ужасного Разлома – исторический фоторепортаж altapress.ru

10 лет прямо в центре города «красовался» легендарный и скандальный Разлом. Так прозвали недостроенное элитное здание, которое поругавшиеся собственники буквально разделили пополам. В 2016 году, к радости всех барнаульцев, от него камня на камне не оставили. Как это было – вспомним в историческом фоторепортаже altapress.ru

Как сносят Разлом (Партизанская, 60-62)
Как сносят Разлом (Партизанская, 60-62)
Анна Зайкова

Барнаульский разлом находился на ул. Партизанской, 60-62, у пересечения с пр. Ленина. Семь лет назад Разлом окончательно разломали – тяжелая техника расчленила конструкции, а грузовики вывезли весь мусор на свалку.

Элитный семиэтажный бизнес-центр планировали сдать в эксплуатацию в 2007 году, даже открыли предварительные продажи площадей. Однако из-за финансовых проблем и ссоры собственников, стройка растянулась на десятилетие.

Владельцами двух «кусков» были предприниматель Алексей Аболымов и гражданин Дании Ниел Смит. Каждый из них обвинял другого в распиле здания.

Надежды на то, что удастся закончить проект у бизнесменов все же оставались. Однако попытка узаконить части дома не увенчалась успехом, и краевой суд постановил снести недострой. Что и сделали в 2016 году.

До 2019 года территория пустовала, пока на этом месте не возвели кофейню. Ей владели дети Алексея Аболымова. В 2022-м году здание снесли как «объект самовольного строительства».

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