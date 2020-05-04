Как удостовериться в честности любимого человека: народные приметы 4 мая

Кто такой святой Прокул
Святой Прокул был диаконом в церкви города Путеола. Его и еще нескольких диаконов арестовали и бросили в темницу в то время, когда начались гонения на христиан.
После их отказа от принесения жертв идолам, на верующих напустили хищных зверей. Но они не тронули мучеников. Правитель обвинил их в колдовстве и приказал отсечь плененным христианам головы.
Народные традиции 4 мая
4 мая наши предки проклинали нечистую силу. Стоя лицом на запад, они произносили проклятия. Считалось, что именно эта сторона вела во тьму, в которой скрывалась нечисть. Обряд проводили как священнослужители, так и многие миряне. Они желали отогнать подальше от жилища нечисть и ругали ее.
Считалось, что в ночь на 4 мая ведьмы делали ядовитой траву. Поэтому сегодня делали все, чтобы изгнать из полей и огородов все зло. Ведь оно могло навредить скотине и погубить ее.
Если к Проклову дню успевала расцвести черемуха, то можно было ждать теплого лета. Чем раньше она начинала цвести, тем более жаркого лета следовало ожидать.
В этот день также проверяли честность намерений любимого человека. 4 мая сжигали мелкую купюру денег и развеивали пепел по ветру. После этого обряда корыстный человек исчезал из жизни, а преданный оставался.
Сегодняшний день является благоприятным для поиска вещей и пропавших людей.
Народные приметы 4 мая
- Если мелкий дождь начинает идти медленно — будет ненастье.
- Если в этот день идёт дождь с грозой и сильно гремит гром, значит ожидается хороший урожай хлеба.
- Черемуха открыла цвет — лето будет жарким. Если цветов на черемухе много — лето будет дождливым.
- Если пчелы над яблоней гудят, то зимой рано спать захотят, то есть, октябрь уже будет холодный и морозный.