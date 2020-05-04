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4 мая 12°C

Как удостовериться в честности любимого человека: народные приметы 4 мая

4 мая отмечается народно-христианский праздник Проклов день. По-другому его называют Прокул, День Прокула, Ляльник и Проклятие нечисти. Рассказываем, почему в этот день проклинают нечистую силу и как отстраняют от себя корыстного любимого человека.

На Алтае повторно зацвела черемуха.
На Алтае повторно зацвела черемуха.
из соцсетей

Кто такой святой Прокул

Святой Прокул был диаконом в церкви города Путеола. Его и еще нескольких диаконов арестовали и бросили в темницу в то время, когда начались гонения на христиан.

После их отказа от принесения жертв идолам, на верующих напустили хищных зверей. Но они не тронули мучеников. Правитель обвинил их в колдовстве и приказал отсечь плененным христианам головы.

Народные традиции 4 мая

4 мая наши предки проклинали нечистую силу. Стоя лицом на запад, они произносили проклятия. Считалось, что именно эта сторона вела во тьму, в которой скрывалась нечисть. Обряд проводили как священнослужители, так и многие миряне. Они желали отогнать подальше от жилища нечисть и ругали ее.

Считалось, что в ночь на 4 мая ведьмы делали ядовитой траву. Поэтому сегодня делали все, чтобы изгнать из полей и огородов все зло. Ведь оно могло навредить скотине и погубить ее.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Если к Проклову дню успевала расцвести черемуха, то можно было ждать теплого лета. Чем раньше она начинала цвести, тем более жаркого лета следовало ожидать.

В этот день также проверяли честность намерений любимого человека. 4 мая сжигали мелкую купюру денег и развеивали пепел по ветру. После этого обряда корыстный человек исчезал из жизни, а преданный оставался.

Сегодняшний день является благоприятным для поиска вещей и пропавших людей.

Народные приметы 4 мая

  • Если мелкий дождь начинает идти медленно — будет ненастье.
  • Если в этот день идёт дождь с грозой и сильно гремит гром, значит ожидается хороший урожай хлеба.
  • Черемуха открыла цвет — лето будет жарким. Если цветов на черемухе много — лето будет дождливым.
  • Если пчелы над яблоней гудят, то зимой рано спать захотят, то есть, октябрь уже будет холодный и морозный.
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