Как погиб космонавт Юрий Гагарин и почему эксперты расходятся в версиях случившегося

Как погиб космонавт
Через несколько лет после знаменитого полета в космос, Юрий Гагарин приступил к летной практике на учебном самолете МиГ-15УТИ. За март 1968 года он совершил 18 полетов продолжительностью 7 часов, до самостоятельного вылета ему оставалось два контрольных полета с летчиком-инструктором, Героем Советского Союза Владимиром Серёгиным, пишет wiki.
27 марта 1968 года в 10:18 Гагарин и Серёгин взлетели на истребителе с подмосковного аэродрома Чкаловский. Полет должен был занять не больше 20 минут, но уже в 10:31 Юрий Гагарин сообщил об окончании задания, запросил разрешения лететь на базу. После этого связь с самолетом прервалась.
Через три часа обломки МиГ-15УТИ обнаружили рядом с деревней Новосёлово, в 65 км от аэродрома. На месте крушения обнаружили фрагменты тел Серёгина и Гагарина, личные вещи и документы пилотов.
Почему произошла авиакатастрофа
Причину катастрофы выясняла Государственная комиссия. Ее отчет засекретили, в СМИ попадали только фрагменты расследования.
По остановившейся стрелке часов Гагарина удалось установить, что катастрофа произошла в 10:31, через несколько секунд после последнего сообщения с землей.
Согласно официальным выводам комиссии, экипаж из-за изменившейся во время полета воздушной обстановки совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Летчики пытались вывести воздушное судно в горизонтальное положение, но самолет столкнулся с землей, пишет РИА Новости. Специалисты выяснили, что техника была исправной, и химический анализ останков летчиков посторонних веществ не выявил.
При этом комиссия КГБ, которая проводила свое расследование, обнаружила несколько нарушений в работе наземного персонала аэродрома.
«Руководитель полетов Я. не соблюдал интервала движения самолетов. Через одну минуту после взлета Гагарина он выпустил более скоростной самолет. Из-за этой ошибки УТИ МиГ-15 вынужден был перейти в другую зону. За выполнением задания Гагариным Я. должным образом не следил. Не запросил, почему тот задание выполнил раньше, чем предусмотрено упражнением. После потери связи с самолетом Гагарина подполковник Я. не использовал имевшиеся средства для фиксации маршрута полета самолета», приводит «КП» фрагмент из архивных документов КГБ.
Указанные в материалах КГБ недостатки затрудняли осуществление полета самолета, но причиной его катастрофы быть не могли.
3 версии крушения МиГ-15УТИ
Был другой самолет
Такой версии придерживается космонавт Алексей Леонов. Он считает, что к срыву самолета в штопор привел неосторожный маневр истребителя Су-15, несанкционированно оказавшегося в районе полета. Леонов утверждает, что ему известны факты из отчета комиссии, расследовавшей гибель Гагарина.
«При этом летчик нарушил режим, спустился до высоты 450 метров — а я это знаю, так как беседовал со свидетелями, — на форсаже ушел на свой эшелон и на расстоянии 10−15 метров в облаках, пройдя рядом с Гагариным, перевернул его самолет, вогнав в штопор, вернее, в глубокую спираль на скорости 750 километров в час. Самолет совершил полтора витка и на выводе столкнулся с землей», — цитирует слова Леонова РИА Новости.
Нарушилась герметичность кабины
Это мнение бывшего сотрудника НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники, полковника ВВС в отставке Игоря Кузнецова. Согласно его анализу, в самолете МиГ-15УТИ мог остаться полуоткрытым один из вентиляционных кранов. Нарушение герметичности кабины экипаж обнаружил на высоте в 3−4 тысячи метров. Чтобы избежать кислородного голодания, летчики резко попытались снизить высоту полета, но быстрый перепад давления вызывал у них потерю сознания. Об этом бывший военный летчик рассказал в интервью порталу Lenta.ru.
Эту версию оспаривают специалисты, которые считают, что разгерметизация на такой высоте не представляет угрозы для экипажа.
Пилотам не хватило высоты
Версия летчика-космонавта Владимира Аксенова. По его мнению, экипаж Гагарина и Серёгина, совершил ошибку в сложных метеоусловиях, и не сориентировался в обстановке, что привело к падению самолета.
Аксенов полагает, что свое сообщение летчики сделали после выхода из заключительной фигуры на небольшой скорости, но находясь еще на достаточно большой высоте. После этого им необходимо было снизиться, а затем подготовиться и проходить облачный слой, пишет РИА Новости.
По мнению летчика-космонавта после переворота Гагарин и Серегин задержались на две-три секунды с выходом из пикирования и неожиданно попали в слой сплошной облачности. Аксенов считает, что предпосылками для попадания в плотные облака после переворота могли стать увеличение высоты и плотности облачности по сравнению с ее общим уровнем в месте входа в нее самолета или недостаточная начальная высота ввода самолета в переворот.