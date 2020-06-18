Как узнать свое будущее: народные приметы на Дорофеев день

Народные традиции 18 июня
Дорофей родился в 255 году в Антиохии. Как прошла его молодость — неизвестно. Известно лишь то, что в зрелом возрасте он был епископом в финикийском городе Тире. С возобновлением гонений на христиан Дорофея подвергли мучениям и убили. Епископу было 107 лет.
Считалось, что именно в этот день начинаются «воробьиные» ночи. Они были такими же маленькими и быстрыми, как эти птицы, и длились около семи часов.
По народным поверьям, Дорофей управляет снами. Если в этот день приснится что-то плохое, то нужно непременно обратиться за помощью к святому, так как он отводил беду.
18 июня расцветает сон-трава. Согласно поверью, эта трава навевает сон и показывает спящим их будущее. Поэтому существовала поговорка: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий». Счастье виделось в виде прекрасной девицы или прекрасного молодца, а беда приходила в виде старухи с клюкой.
С сон-травой существовала еще одна примета. Наши предки считали, что нечистая сила обходит ее стороной, поэтому траву носили при себе и украшали ей дома.
Если сегодня утром выполоть весь сорняк, то он больше не вырастет. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.
Народные приметы 18 июня
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Утром чувствуется резкий запах травы — к дождю;
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Много росы — к большому урожаю;
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Туман по воде стелется, значит грибов будет много;
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Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они больше не появятся;
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Если в этот день стоит хорошая погода, значит будет хороший урожай зерна;
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Множество пауков предвещают жару, а стучащий дятел — дожди;
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В Дорофеев день снятся пророческие сны.