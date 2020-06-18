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Жизнь

Как узнать свое будущее: народные приметы на Дорофеев день

18 июня отмечается народно-христианский праздник Дорофеев день. По-другому его называют День Волхва-Дорофея, Воробьиные ночи, День Дорофея и Ночь сон-травы. Рассказываем, как узнать свое будущее и как прогнать плохие сны в этот день.

Сон-трава. Озеро Байкал. Иркутская область. Снимок Надежды Степанцовой.
Сон-трава. Озеро Байкал. Иркутская область. Снимок Надежды Степанцовой.
из набора открыток "Цветущая Россия".

Народные традиции 18 июня

Дорофей родился в 255 году в Антиохии. Как прошла его молодость — неизвестно. Известно лишь то, что в зрелом возрасте он был епископом в финикийском городе Тире. С возобновлением гонений на христиан Дорофея подвергли мучениям и убили. Епископу было 107 лет.

Считалось, что именно в этот день начинаются «воробьиные» ночи. Они были такими же маленькими и быстрыми, как эти птицы, и длились около семи часов.

По народным поверьям, Дорофей управляет снами. Если в этот день приснится что-то плохое, то нужно непременно обратиться за помощью к святому, так как он отводил беду.

18 июня расцветает сон-трава. Согласно поверью, эта трава навевает сон и показывает спящим их будущее. Поэтому существовала поговорка: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий». Счастье виделось в виде прекрасной девицы или прекрасного молодца, а беда приходила в виде старухи с клюкой.

С сон-травой существовала еще одна примета. Наши предки считали, что нечистая сила обходит ее стороной, поэтому траву носили при себе и украшали ей дома.

Сон.
Сон.
СС0.

Если сегодня утром выполоть весь сорняк, то он больше не вырастет. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.

Народные приметы 18 июня

  • Утром чувствуется резкий запах травы — к дождю;

  • Много росы — к большому урожаю;

  • Туман по воде стелется, значит грибов будет много;

  • Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они больше не появятся;

  • Если в этот день стоит хорошая погода, значит будет хороший урожай зерна;

  • Множество пауков предвещают жару, а стучащий дятел — дожди;

  • В Дорофеев день снятся пророческие сны.

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