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Жизнь

Как в аптеках вводят в заблуждение? Россиянам посоветовали «брать то, что доктор прописал»

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал радио Sputnik, что сотрудники аптек нередко предлагают купить аналог вместо конкретного лекарства, рекомендованного врачом.

В аптеке.
В аптеке.
Анна Зайкова

Хухрев отметил, что рекомендация купить аналог лекарства может быть обычной уловкой, поскольку аптеке выгодно продать больше лекарств или более дорогой препарат.

Более того, подчеркнул медик, советам фармацевта не стоит доверять больше, чем назначениям лечащего врача.

«Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств <…> Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. Он может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал», — пояснил Хухрев.

Исключение составляют случаи, когда предлагают приобрести препараты-дженерики — непосредственные аналоги какого-то лекарства.

Дженерики содержат то же самое действующее вещество и в том же количестве, что и оригинал. Они имеют такое же международное непатентованное наименование (МНН), но торговые названия могут быть разные.

Хухрев посоветовал россиянам вначале узнать, какие дженерики есть у необходимого препарата, а потом отправиться в аптеку.

Кстати, в 2020 году в России открылось совсем мало аптек — рекордно низкий показатель.

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