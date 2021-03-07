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Потребитель

В 2020 году в России открылось совсем мало аптек

Всего 541 аптека появилась в населенных пунктах России за весь прошлый год. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет, пишет retail.ru.

Аптека.
Аптека.
ССО.

Всего в России по данным на начало 2021 года насчитывалось примерно 64,5 тыс. аптек.

Снижение динамики эксперты связывают с двумя факторами. первый пандемия коронавируса, второй — возросший курс евро и доллара по отношению к рублю. Теперь войти в аптечный бизнес стало гораздо сложнее и дороже.

Не исключено, что аптечный рынок в России близок к насыщению. По оценкам экспертов, совокупная выручка в этом бизнесе за прошлый год выросла всего на 2%, тогда как ранее прирост составлял 4−5%. И это не смотря на то, что всплеск коронавирусной инфекции вызвал потребительский ажиотаж на определенные группы лекарств и препаратов.

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