В 2020 году в России открылось совсем мало аптек

Всего в России по данным на начало 2021 года насчитывалось примерно 64,5 тыс. аптек.
Снижение динамики эксперты связывают с двумя факторами. первый пандемия коронавируса, второй — возросший курс евро и доллара по отношению к рублю. Теперь войти в аптечный бизнес стало гораздо сложнее и дороже.
Не исключено, что аптечный рынок в России близок к насыщению. По оценкам экспертов, совокупная выручка в этом бизнесе за прошлый год выросла всего на 2%, тогда как ранее прирост составлял 4−5%. И это не смотря на то, что всплеск коронавирусной инфекции вызвал потребительский ажиотаж на определенные группы лекарств и препаратов.