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Жизнь

«А мы такие зажигаем». Как в Барнауле открывали главную Новогоднюю елку

28 декабря на праздничной площади Сахарова, а также во всех пяти районах Барнаула весело и горячо, не смотря на мороз, открылись площадки с новогодними елками. Altapress.ru оказался на месте событий и подготовил фоторепортаж.

28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
Анна Зайкова. "Алтапресс"

Холодная погода несколько отпугнула барнаульцев от посещения праздника — площадь не была заполненной «под завязку». Но тем, кто пришел на открытие, удалось, принять участие в песнях и танцах, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Самые стойкие дождались и праздничный салют.

Дети катались на горках и внимательно изучали ледяные скульптуры, изготовленные новогодними мастерами.

Порадовала всех и красивое световое оформление главной новогодней елки Алтайского края. Как сообщали ранее в городской администрации, ее особенность — в динамичной подсветке из гирлянды с 16 млн цветов и десятками запрограммированных световых рисунков.

Также напомним, что еще один снежный городок с нарядной елкой и иллюминационными фигурками открыт в Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской, возле «Старого базара».

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