Как в Барнауле отпраздновали День ВДВ

2 августа в центре Барнаула горожане отметили День ВДВ. Утром сотни барнаульцев в тельняшках собрались на площади Ветеранов, где прошла торжественная часть праздника. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

День ВДВ в Барнауле. 2019 год.

Перед горожанами выступил отряд спецназначения военной разведки, на площади приземлились спортсмены-парашютисты. В память о погибших произвели залп из оружия почетного караула, возложили цветы.

Глава региона Виктор Томенко поздравил собравшихся с праздником, вручил государственные и краевые награды. Губернатор отметил, что у десантников особое отношение к поддержке товарищей, к вопросам сохранения памяти, они подают пример подрастающему поколению.

Многие мужчины пришли на праздник с женами и детьми.

После завершения программы на площади Ветеранов барнаульцы приняли участие в праздничном шествии по улицам города.

Праздник завершится на пляже «Водный мир».