Как в Барнауле отпраздновали День ВДВ

Перед горожанами выступил отряд спецназначения военной разведки, на площади приземлились спортсмены-парашютисты. В память о погибших произвели залп из оружия почетного караула, возложили цветы.
Глава региона Виктор Томенко поздравил собравшихся с праздником, вручил государственные и краевые награды. Губернатор отметил, что у десантников особое отношение к поддержке товарищей, к вопросам сохранения памяти, они подают пример подрастающему поколению.
Многие мужчины пришли на праздник с женами и детьми.
После завершения программы на площади Ветеранов барнаульцы приняли участие в праздничном шествии по улицам города.
Праздник завершится на пляже «Водный мир».