Как в Барнаульском зоопарке готовят тигрят и других зверей к зиме: фоторепортаж altapress.ru

На этой неделе в Алтайском крае заметно похолодает. По прогнозам синоптиков, столбик термометра ночью может опуститься до -12 градусов. Многочисленные питомцы Барнаульского зоопарка уже начали готовиться к суровой зиме. Altapress.ru побывал в «Лесной сказке» и узнал как утепляют домики животных, чем кормят зверей в холода и как они переносят сибирские морозы.

Теплолюбивых животных, например, обезьян и фламинго, зимой содержат в отапливаемых домиках. Внутри постоянно поддерживают комфортною температуру — выше +20 градусов, звери практически не замечают смену времен года.

Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка, рассказал, что в помещении, где животные отдыхают, пол всегда должен быть теплым, поэтому им кладут мощные подстилки. Сначала насыпают опилки, а сверху- сено.

Все подстилки периодически меняют, чтобы питомцам было удобно. Кроме того, в качестве неприкосновенного запаса для утепления домиков и на подстилки уже заготовили 600 центнеров сена.

В Барнаульском зоопарке. Анна Зайкова , altapress.ru В Барнаульском зоопарке. Анна Зайкова , altapress.ru В Барнаульском зоопарке. Анна Зайкова , altapress.ru

Также сотрудники зоопарка используют особый препарат, часть которого получают из Дании. Вещество рассыпают в опилки, специальные бактерии принимают участие в разложении биоотходов животных и дают тепло.

Таким образом происходит естественный подогрев, при этом нет неприятного запаха.

Директор Барнаульского зоопарка, напомнил, что звери сами готовятся к зиме. Например, многие набирают жировою прослойку. А двугорбый верблюд уже оброс густой шерстью, которая поможет пережить любые морозы. «Он сам себя обогревает и не боится холода», — говорит Сергей Писарев.

В Барнаульском зоопарке. Анна Зайкова , altapress.ru

Неподалеку от верблюда живут олени, ламы и другие копытные. Для всех них недавно построили домики, хотя в дикой природе эти звери не нуждаются в укрытии.

В природе животные могут укрыться от ветра в сугробах или ветках, а у нас могут зайти в домик. Во-первых, там можно спрятаться от холодного осеннего дождя, а во-вторых, укрыться от зимней пурги. Звери с удовольствием там находятся, — рассказал Сергей Писарев.

К зиме в зоопарке усиливают питание: животных кормят свежими овощами, мясом, зерновыми культурами и многим другим. По словам Сергея Писарева, у зверей всегда есть сено и еда, кормушки не бывают пустыми.

«Однажды кто-то был возмущен тем, что зимой в миске не было воды, но ведь кругом лежит снег. В дикой природе звери ведь же не ищут родники, чтобы напиться, — говорит директор зоопарка.

Отметим, что зимой содержание животных обходится гораздо дороже. Так, например, если летом на черную пантеру уходит 30 тыс. рублей, то в зимний период — 45 тыс.

Многие посетители зоопарка интересовались, как суровой зимой чувствует себя лев. Сотрудники зоопарка сообщили, что хищник родился в России и привык к нашему климату, поэтому спокойно переносит похолодание. Также никаких неудобств не испытают тигры и другие звери.

Сергей Писарев,

директор Барнаульского зоопарка:

Мы знаем, что конкретно необходимо сделать для каждого вида животных, чтобы они перезимовали хорошо. Звери нормально переносят даже наши сибирские морозы, поэтому проблем не возникает. К зиме, благодаря хорошему питанию, многие наши животные уже поправились и отрастили густую шерсть. В вольерах есть сено, а нормы питания у хищников фактически увеличиваются в два раза.

В Барнаульском зоопарке. Анна Зайкова , altapress.ru

Сергей Писарев также посоветовал жителям края внимательные относится к своим домашним питомцам. Он отметил, что зимой в усиленном питании нуждаются собаки, если они живут в конуре, а не в доме.