Как в Калифорнии. Репортаж из суперсовременного офиса барнаульской IT-компании, которая покоряет мир

Барнаульский IT-квартал
SWS Group осенью прошлого года переехала в новое здание на ул. Взлетной. На перекрестке с ул. Шумакова уже сформировался своеобразный IT-кластер. В трех офисных центрах по соседству работает несколько крупных техно-компаний.
«Мы сотрудничали с дизайнерами и показывали им фотографии офисов из Калифорнии», — рассказывает об источниках вдохновения для интересного интерьера сооснователь SWS Group Иван Оленченко.
В 2011 году они вместе с другом и сокурсником из политеха Александром Кобозевым начали заниматься бизнесом, а 2012 году придумали стартап — социальную сеть для модников TagBrand. Он получил деньги от московского инвестора Аркадия Морейниса. В дальнейшем долю компании приобрел крупный интернет-холдинг Mail.ru Group.
Проект недавно закрыли, однако за последние пять лет компания создала несколько других сервисов, которые стали коммерчески успешными (см. справку ниже).
В SWS Group около 40 сотрудников, большинству из них нет и 30 лет. Дух инноваций и предпринимательства — часть ее корпоративной культуры. Потому основателям компании и понравился дизайн офисов Калифорнии, где находится центр притяжения технологических стартапов — Кремниевая долина.
Рабочие зоны: технологичность и комфорт
Офис занимает целый одноэтажный корпус нового здания. Его площадь — 650 кв. метров.
Сначала кажется, что это пространство оформлено в стиле минимализма. Но потом замечаешь: акцентные цвета здесь слишком яркие и дружелюбные, а линиям не хватает строгости.
Все потому, что дизайн офиса выполнен в стиле контемпорари — он отличается лаконичностью, но включает в себя элементы других направлений — эко, скандинавского, ар-деко.
Здесь легко сочетается добротная мебель высокого качества, столы из IKEA и эксклюзивные вещицы, которые по каким-то причинам дороги владельцам. Базовые оттенки — спокойные, но динамики им добавляют выразительные детали.
В результате интерьер получается легким, приятным и ненавязчивым, в такой обстановке одинаково хорошо работать и проводить неформальные встречи.
Сотрудники работают в трех больших зонах: две из них — это просторные кабинеты, а третья — необычный open-spaсе. Он отделен от общего коридора перегородкой из деревянных блоков — она одновременно дает ощущение открытости и обособленности. Днем в кабинетах много света, потому что все окна в здании — витражные.
В коридоре пол бетонный с потертостями, а в рабочих зонах положили серый ковролин — он добавляет пространству уюта.
В каждом кабинете есть уголки для переговоров или отдыха — там стоят удобные кресла, небольшие диваны, пуфики и низкие столики. В любой момент сотрудники могут уйти туда с ноутбуком со своего рабочего места, чтобы сменить обстановку, переключиться. Либо взять чашку чая и расслабиться.
Также в офисе есть три отдельные комнаты для переговоров — там проходят планерки и презентации, и кабинет для основателей компании — по оформлению он не отличается от других рабочих пространств.
В open-spaсе, где работает отдел маркетинга, стоит мебель из IKEA — ее привезли из старого офиса. Она хорошо сохранилась, решили оставить. Для кабинетов и переговорных заказали столы у барнаульского производителя мебели — у них металлический каркас и основательная деревянная столешница, подобрана оптимальная высота и ширина для удобства сотрудников.
Компания уделила большое внимание технической части, чтобы обеспечить бесперебойную работу офиса: бесключевой доступ для сотрудников, несколько резервных интернет-каналов, бесшовный Wi-Fi по всему пространству и так далее.
Чтобы спрятать провода, которых в IT-компании по понятным причинам особенно много, Иван Оленченко придумал собственное решение — «башни» с розетками.
Иван Оленченко,
сооснователь компании SWS Group:
Нам было важно, чтобы провода не валялись на полу. Существует два решения — сделать розетки в столе или на полу. В первом случае столы оказываются «перегруженными», во втором — на эту розетку можно что-то пролить и работа встанет. Поэтому мы придумали свое решение — провода проложили под бетоном и вывели их в «башни». В каждой из них кроме розеток, есть разъемы для разных проводов — HDMI, Ethernet и другие. Технику подключать очень удобно.
Зоны для общения: открытость и креатив
Неформальные встречи, образовательные мероприятия и корпоративы проходят в лектории. Первое, на что там обращаешь внимание, это деревянный амфитеатр.
Иван Оленченко,
сооснователь компании SWS Group:
Мы не хотели делать стандартный зал со столами, стульями и пуфиками. Нам была важна атмосфера — неформальная и чуть-чуть хипстерская. Чтобы люди чувствовали себя расслаблено и свободно, настраивались на творчество.
Компания планирует регулярно проводить в лектории открытые встречи, кинопоказы (в зале установлен проектор с изображением в HD-качестве), приглашать партнеров для выступлений и так далее. Первые такие мероприятия уже состоялись.
Вторая зона для неформального общения в офисе — это кухня. Ее оформили в стиле кофейни.
Иван Оленченко,
сооснователь компании SWS Group:
У нас была мысль открыть настоящую кофейню, в которую сможет зайти любой желающий с улицы, и сделать ее местом тусовок и знакомств людей, которые работают в IT. Но потом мы от этой идеи отказались. Как ни крути, это отдельное направление, которым было бы нужно заниматься. Тем не менее, интерьер кухни максимально приближен к тому, что можно увидеть в современных хипстерских кофейнях.
Над входом кухни установили маркизу, которую сделали на заказ. А светящуюся вывеску рядом с дверью еще не успели повесить.
Ценные артефакты
Практически в любом офисе можно найти вещицы, связанные с историей компании и говорящие о ее победах и ценностях. Несколько таких мы нашли и у SWS Group.
Боксерская перчатка с автографами
Основатели компании привезли ее с крупной международной конференции TechCrunch «Битва стартапов», которая проходила в Москве в 2011 году.
На перчатке расписались члены жюри, среди которых один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож, главный редактор TechCrunch Майк Бутчер и другие.
Первая полоса газеты «Известия»
Ее оформили в рамочку. Пожелтевшая страница кажется намного старше, чем она есть на самом деле. Можно подумать, что это символизирует бешеные скорости, с которыми развивается сфера IT.
На газете дата — 11 января 2012 года и заголовок: «Алишер Усманов инвестирует в стартап для хипстеров». Речь идет о втором раунде инвестиций, который получил проект TagBrand от компании Mail.ru Group.
Ручка из Калифорнии
В кабинете основателей компании хранится оригинальная ручка Apple, которая продается в единственном в мире фирменном сувенирном магазине бренда в Калифорнии. Ее привез из путешествия по США Александр Кобозев.
Над какими сервисами работает SWS Group
1. Camly — фоторедактор для мобильных телефонов на основе искусственного интеллекта. Релиз состоялся в 2014 году. Приложение попало в первые строчки магазинов App Store и Google Play, и его скачали около 10 млн раз.
Сейчас у фоторедактора сотни тысяч активных пользователей в разных странах мира — России, Бразилии, Мексики, Германии и других, его рекомендуют популярные блогеры в обзорах инструментов для обработки фото. Сервис зарабатывает на платных функциях.
2. BeLiked — инструмент для работы с аккаунтами в Instagram (аналитика, продвижение, планировщик постов и так далее). Релиз состоялся в 2017 году. Сейчас у сервиса несколько сотен тысяч бизнес-клиентов в России.
3. YLINK. ME — конструктор мобильных сайтов в интернете. Релиз состоялся в 2018 году. С помощью сервиса уже создано порядка 40 тыс. сайтов. Его может освоить любой владелец смартфона, самостоятельно создать сайт для своего бизнеса и настроить его продвижение. Сервис помогает повысить конверсию: превращать посетителей в покупателей.