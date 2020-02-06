Как в Калифорнии. Репортаж из суперсовременного офиса барнаульской IT-компании, которая покоряет мир

Коридор в новом офисе барнаульской компании SWS Group такой длинный, что сотрудники иногда катаются по нему на самокате. Кроме рабочих пространств, здесь есть лекторий с амфитеатром, кухня-кофейня и несколько удобных переговорных. Журналисты altapress.ru побывали в гостях у компании, сервисами которой пользуются миллионы людей по всему миру.

Краткое содержание

Барнаульский IT-квартал

SWS Group осенью прошлого года переехала в новое здание на ул. Взлетной. На перекрестке с ул. Шумакова уже сформировался своеобразный IT-кластер. В трех офисных центрах по соседству работает несколько крупных техно-компаний.

«Мы сотрудничали с дизайнерами и показывали им фотографии офисов из Калифорнии», — рассказывает об источниках вдохновения для интересного интерьера сооснователь SWS Group Иван Оленченко.

Офис компании SWS Group. Анна Зайкова

В 2011 году они вместе с другом и сокурсником из политеха Александром Кобозевым начали заниматься бизнесом, а 2012 году придумали стартап — социальную сеть для модников TagBrand. Он получил деньги от московского инвестора Аркадия Морейниса. В дальнейшем долю компании приобрел крупный интернет-холдинг Mail.ru Group.

Проект недавно закрыли, однако за последние пять лет компания создала несколько других сервисов, которые стали коммерчески успешными (см. справку ниже).

В SWS Group около 40 сотрудников, большинству из них нет и 30 лет. Дух инноваций и предпринимательства — часть ее корпоративной культуры. Потому основателям компании и понравился дизайн офисов Калифорнии, где находится центр притяжения технологических стартапов — Кремниевая долина.

Офис компании SWS Group. Анна Зайкова

Рабочие зоны: технологичность и комфорт

Офис занимает целый одноэтажный корпус нового здания. Его площадь — 650 кв. метров.

Сначала кажется, что это пространство оформлено в стиле минимализма. Но потом замечаешь: акцентные цвета здесь слишком яркие и дружелюбные, а линиям не хватает строгости.

Офис компании SWS Group. Анна Зайкова

Все потому, что дизайн офиса выполнен в стиле контемпорари — он отличается лаконичностью, но включает в себя элементы других направлений — эко, скандинавского, ар-деко.

Здесь легко сочетается добротная мебель высокого качества, столы из IKEA и эксклюзивные вещицы, которые по каким-то причинам дороги владельцам. Базовые оттенки — спокойные, но динамики им добавляют выразительные детали.

В результате интерьер получается легким, приятным и ненавязчивым, в такой обстановке одинаково хорошо работать и проводить неформальные встречи.

Офис компании SWS Group. Анна Зайкова

Сотрудники работают в трех больших зонах: две из них — это просторные кабинеты, а третья — необычный open-spaсе. Он отделен от общего коридора перегородкой из деревянных блоков — она одновременно дает ощущение открытости и обособленности. Днем в кабинетах много света, потому что все окна в здании — витражные.

В коридоре пол бетонный с потертостями, а в рабочих зонах положили серый ковролин — он добавляет пространству уюта.

В каждом кабинете есть уголки для переговоров или отдыха — там стоят удобные кресла, небольшие диваны, пуфики и низкие столики. В любой момент сотрудники могут уйти туда с ноутбуком со своего рабочего места, чтобы сменить обстановку, переключиться. Либо взять чашку чая и расслабиться.

Офис компании SWS Group. Анна Зайкова

Также в офисе есть три отдельные комнаты для переговоров — там проходят планерки и презентации, и кабинет для основателей компании — по оформлению он не отличается от других рабочих пространств.

В open-spaсе, где работает отдел маркетинга, стоит мебель из IKEA — ее привезли из старого офиса. Она хорошо сохранилась, решили оставить. Для кабинетов и переговорных заказали столы у барнаульского производителя мебели — у них металлический каркас и основательная деревянная столешница, подобрана оптимальная высота и ширина для удобства сотрудников.

Компания уделила большое внимание технической части, чтобы обеспечить бесперебойную работу офиса: бесключевой доступ для сотрудников, несколько резервных интернет-каналов, бесшовный Wi-Fi по всему пространству и так далее.

Офис компании SWS Group. Анна Зайкова

Чтобы спрятать провода, которых в IT-компании по понятным причинам особенно много, Иван Оленченко придумал собственное решение — «башни» с розетками.

Иван Оленченко,

сооснователь компании SWS Group:

Нам было важно, чтобы провода не валялись на полу. Существует два решения — сделать розетки в столе или на полу. В первом случае столы оказываются «перегруженными», во втором — на эту розетку можно что-то пролить и работа встанет. Поэтому мы придумали свое решение — провода проложили под бетоном и вывели их в «башни». В каждой из них кроме розеток, есть разъемы для разных проводов — HDMI, Ethernet и другие. Технику подключать очень удобно.

Офис компании SWS Group. Анна Зайкова

Зоны для общения: открытость и креатив

Неформальные встречи, образовательные мероприятия и корпоративы проходят в лектории. Первое, на что там обращаешь внимание, это деревянный амфитеатр.

Иван Оленченко,

сооснователь компании SWS Group:

Мы не хотели делать стандартный зал со столами, стульями и пуфиками. Нам была важна атмосфера — неформальная и чуть-чуть хипстерская. Чтобы люди чувствовали себя расслаблено и свободно, настраивались на творчество.

Компания планирует регулярно проводить в лектории открытые встречи, кинопоказы (в зале установлен проектор с изображением в HD-качестве), приглашать партнеров для выступлений и так далее. Первые такие мероприятия уже состоялись.

Офис компании SWS Group. Анна Зайкова

Вторая зона для неформального общения в офисе — это кухня. Ее оформили в стиле кофейни.

Иван Оленченко,

сооснователь компании SWS Group:

У нас была мысль открыть настоящую кофейню, в которую сможет зайти любой желающий с улицы, и сделать ее местом тусовок и знакомств людей, которые работают в IT. Но потом мы от этой идеи отказались. Как ни крути, это отдельное направление, которым было бы нужно заниматься. Тем не менее, интерьер кухни максимально приближен к тому, что можно увидеть в современных хипстерских кофейнях.

Над входом кухни установили маркизу, которую сделали на заказ. А светящуюся вывеску рядом с дверью еще не успели повесить.

Офис компании SWS Group. Анна Зайкова

Ценные артефакты

Практически в любом офисе можно найти вещицы, связанные с историей компании и говорящие о ее победах и ценностях. Несколько таких мы нашли и у SWS Group.

Боксерская перчатка с автографами

Офис компании SWS Group. Анна Зайкова

Основатели компании привезли ее с крупной международной конференции TechCrunch «Битва стартапов», которая проходила в Москве в 2011 году.

На перчатке расписались члены жюри, среди которых один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож, главный редактор TechCrunch Майк Бутчер и другие.

Первая полоса газеты «Известия»

Иван Оленченко , со-основатель компании SWS Group. Анна Зайкова

Ее оформили в рамочку. Пожелтевшая страница кажется намного старше, чем она есть на самом деле. Можно подумать, что это символизирует бешеные скорости, с которыми развивается сфера IT.

На газете дата — 11 января 2012 года и заголовок: «Алишер Усманов инвестирует в стартап для хипстеров». Речь идет о втором раунде инвестиций, который получил проект TagBrand от компании Mail.ru Group.

Ручка из Калифорнии

SWS Group Анна Зайкова

В кабинете основателей компании хранится оригинальная ручка Apple, которая продается в единственном в мире фирменном сувенирном магазине бренда в Калифорнии. Ее привез из путешествия по США Александр Кобозев.

Над какими сервисами работает SWS Group