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Жизнь

Как выглядело мартовское суперлуние 2020 года

Ночью в небе можно было наблюдать впечатляющее астрономическое явление — суперлуние.

Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Это полнолуние, при котором луна выглядит намного больше и ярче, чем обычно.

В этом году суперлуние повторится несколько раз — 8 апреля, 7 мая, 16 октября и 15 ноября.

Пользователи соцсетей по всему миру не обошли вниманием впечатляющее зрелище и сделали множество ярких снимков, пишет mail.ru.

Что такое суперлуние

Суперлуние означает, что луна находится в точке, близкой к минимальному расстоянию до Земли. Поэтому спутник будет выглядеть больше и ярче обычного. За этим явлением можно наблюдать невооруженным глазом.

Снежная Луна

В древности некоторые народности называли суперлуние в феврале «снежной Луной», так как именно в это время вновь наступали обильные снегопады.

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