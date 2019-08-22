Как выглядит «Титаник» сегодня. Дайверы сняли ужасающее видео на дне океана

Компания Triton Submarines опубликовала в Facebook видео пилотируемого погружения к «Титанику» — первого за 14 лет. Коррозия и микроорганизмы сильно повредили корпус корабля и ученые уверены, что он продолжит разрушаться, пишет РИА «Новости».

Как пишет издание, дайверы восемь дней изучали обломки «Титаника» и совершили пять погружений, чтобы сделать кадры в высоком качестве. Повреждения, которые обнаружили на судне, привели экспертов в ужас.

«Самой ужасающей зоной повреждения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана, — рассказывает специалист по истории „Титаника“ Парк Стивенсон, — В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами».

Исследователи полагают, что судно продолжит разрушаться. «Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий», — считает руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич. Ученый совершил 57 погружений к затонувшему лайнеру и каждый раз видел изменения. «Верхние палубы, каюта радиста — там все железо сгнило. Так что ничего другого ожидать было нельзя», — добавил он.