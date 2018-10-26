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Как вырезать тыкву на Хэллоуин: советы, инструкция, трафареты

Самый популярный символ Хэллоуина — светящаяся тыква. По кельтскому обычаю такой фонарь помогает душам найти путь в чистилище. Сейчас светильник Джека используют как украшение на праздник. Рассказываем, как из дешевого овоща сделать жуткий символ Хэллоуина.

Осень. Тыквы. Хелоуин.
Осень. Тыквы. Хелоуин.
СС0

Как вырезать тыкву на Хэллоуин: инструкция

Чтобы сделать тыкву, вам понадобятся:

  • большая тыква,
  • шило и острый нож,
  • свеча или фонарик,
  • ложка,
  • трафарет,
  • тонкий маркер.

1. Помойте тыкву с мылом и насухо протрите.

2. Ножом нужно вырезать отверстие и вынуть мякоть ложкой.

3. Заранее распечатанный трафарет прикладываем к месту на тыкве, где будет «мордочка», и шилом аккуратно наносим проколы по контуру, рекомендует портал Vtemu.by.

4. После по нанесенным линиям проводим ножом и снимаем ненужную корку.

5. Как все будет готово, ставим свечу или фонарь внутрь тыквы и закрываем крышкой.

Как правильно вырезать тыкву на Хэллоуин: советы

1. Выбирайте только свежие овощи, у которых кожица еще не очень твердая и не гнилая.

2. Чтобы резной узор был ровным и красивым, смажьте срезы вазелином, пишет lady.tochka.net.

3. Сделайте в крышке несколько отверстий, чтобы горячий воздух свободно выходил и не поджаривая мякоть.

4. Если тыква начала увядать, ее нужно поместить на несколько часов в воду.

5. Чтобы свечки внутри тыквы горели дольше, их лучше всего на пару часов поместить в морозилку.

Тыква на Хэллоуин: трафареты

Трафарет на Хэллоуин.
Трафарет на Хэллоуин.
vtemu. by
Трафарет на Хэллоуин.
Трафарет на Хэллоуин.
vtemu. by
Трафарет на Хэллоуин.
Трафарет на Хэллоуин.
vtemu. by
Трафарет на Хэллоуин.
Трафарет на Хэллоуин.
vtemu. by
Трафарет на Хэллоуин.
Трафарет на Хэллоуин.
vtemu. by
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