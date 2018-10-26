Как вырезать тыкву на Хэллоуин: советы, инструкция, трафареты

Как вырезать тыкву на Хэллоуин: инструкция
Чтобы сделать тыкву, вам понадобятся:
- большая тыква,
- шило и острый нож,
- свеча или фонарик,
- ложка,
- трафарет,
- тонкий маркер.
1. Помойте тыкву с мылом и насухо протрите.
2. Ножом нужно вырезать отверстие и вынуть мякоть ложкой.
3. Заранее распечатанный трафарет прикладываем к месту на тыкве, где будет «мордочка», и шилом аккуратно наносим проколы по контуру, рекомендует портал Vtemu.by.
4. После по нанесенным линиям проводим ножом и снимаем ненужную корку.
5. Как все будет готово, ставим свечу или фонарь внутрь тыквы и закрываем крышкой.
Как правильно вырезать тыкву на Хэллоуин: советы
1. Выбирайте только свежие овощи, у которых кожица еще не очень твердая и не гнилая.
2. Чтобы резной узор был ровным и красивым, смажьте срезы вазелином, пишет lady.tochka.net.
3. Сделайте в крышке несколько отверстий, чтобы горячий воздух свободно выходил и не поджаривая мякоть.
4. Если тыква начала увядать, ее нужно поместить на несколько часов в воду.
5. Чтобы свечки внутри тыквы горели дольше, их лучше всего на пару часов поместить в морозилку.