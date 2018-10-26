Как вырезать тыкву на Хэллоуин: советы, инструкция, трафареты

Самый популярный символ Хэллоуина — светящаяся тыква. По кельтскому обычаю такой фонарь помогает душам найти путь в чистилище. Сейчас светильник Джека используют как украшение на праздник. Рассказываем, как из дешевого овоща сделать жуткий символ Хэллоуина.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин: инструкция

Чтобы сделать тыкву, вам понадобятся:

большая тыква,

шило и острый нож,

свеча или фонарик,

ложка,

трафарет,

тонкий маркер.

1. Помойте тыкву с мылом и насухо протрите.

2. Ножом нужно вырезать отверстие и вынуть мякоть ложкой.

3. Заранее распечатанный трафарет прикладываем к месту на тыкве, где будет «мордочка», и шилом аккуратно наносим проколы по контуру, рекомендует портал Vtemu.by.

4. После по нанесенным линиям проводим ножом и снимаем ненужную корку.

5. Как все будет готово, ставим свечу или фонарь внутрь тыквы и закрываем крышкой.

Как правильно вырезать тыкву на Хэллоуин: советы

1. Выбирайте только свежие овощи, у которых кожица еще не очень твердая и не гнилая.

2. Чтобы резной узор был ровным и красивым, смажьте срезы вазелином, пишет lady.tochka.net.

3. Сделайте в крышке несколько отверстий, чтобы горячий воздух свободно выходил и не поджаривая мякоть.

4. Если тыква начала увядать, ее нужно поместить на несколько часов в воду.

5. Чтобы свечки внутри тыквы горели дольше, их лучше всего на пару часов поместить в морозилку.

Тыква на Хэллоуин: трафареты