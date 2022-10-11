Как восстанавливают Крымский мост, рассказал зампред российского правительства

О работах по восстановлению Крымского моста рассказал зампред российского правительства Марат Хуснуллин, пишет Telegram-канал « Объясняем.рф ».

На Крымском мосту после взрыва.

Рабочие уже восстановили ограждения и освещение моста, а также нанесли разметку.

Кроме того, налажено движение автомобилей по мосту в обе стороны. В их проверке участвуют силы МВД и ФСБ.

Также возобновлено железнодорожное сообщение. Пассажирские и грузовые поезда ходят по одной полосе.

Крупногабаритный транспорт переправляют на пароме. Сейчас в Керчи работают все четыре парома на переправе между Крымом и Краснодарским краем, уточняет ТАСС.

Мост ремонтируют более 150 специалистов.

По словам Хуснуллина, к концу недели доставят стройматериалы и реконструируют опоры. Через три дня составят график демонтажа повреждений.