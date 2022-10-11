Как восстанавливают Крымский мост, рассказал зампред российского правительства

Рабочие уже восстановили ограждения и освещение моста, а также нанесли разметку.
Кроме того, налажено движение автомобилей по мосту в обе стороны. В их проверке участвуют силы МВД и ФСБ.
Также возобновлено железнодорожное сообщение. Пассажирские и грузовые поезда ходят по одной полосе.
Крупногабаритный транспорт переправляют на пароме. Сейчас в Керчи работают все четыре парома на переправе между Крымом и Краснодарским краем, уточняет ТАСС.
Мост ремонтируют более 150 специалистов.
По словам Хуснуллина, к концу недели доставят стройматериалы и реконструируют опоры. Через три дня составят график демонтажа повреждений.