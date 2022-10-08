8 октября
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Происшествия

Официально: на Крымском мосту взорвался грузовик

По камерам видеонаблюдения определили причину взрыва на Крымском мосту.

ЧП на Крымском мосту.
ЧП на Крымском мосту.
vk.com/kerchfm

Национальный антитеррористический комитет (НАК) озвучил официальную позицию.

По версии НАК, на мосту взорвался грузовик.

«В 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении НАК.

Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена.

Устанавливаются обстоятельств взрыва, устраняются последствия.

В Керчи 8 октября на заправках выстроились огромные очереди.

Затруднено движение, автобусы останавливаются посреди дороги для высадки пассажиров, сообщает kerch.fm.

Ранее самолет-разведчик в зоне Крымского моста зафиксировал авиаресурс.

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