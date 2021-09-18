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Жизнь

Как за два месяца помолодеть на три года, рассказали исследователи

Группа ученых открыла несложный способ снизить биологический возраст. Для этого ежедневно нужно придерживаться четырех несложных правил.

Мужчина. Модель.
Мужчина. Модель.
pixabay.com.

В эксперименте принимали участие мужчины в возрасте от 50 до 72 лет (43 человека).

Ученые разделили их на две группы. Одной предложили спать по семь-восемь часов; перейти на растительную диету с обязательным приемом пробиотиков и нутриентов; не нервничать и в течение 30 минут заниматься физкультурой.

По истечении двух месяцев участники экспериментальной группы ощутимо — на 3,23 года помолодели по сравнению с контрольной группой. Как пишет посвященный возрастным изменениям журнал Age, это было установлено на основе анализа ДНК.

У испытуемых также изменились биомаркеры крови — содержание средних триглицеридов повысилось, а 5-метилтетрагидрофолата уменьшилось, пишет «Росбалт».

Таким образом, ученым удалось показать, что вмешательством в образ жизни эпигенетическое старение у взрослых, не имеющих проблем со здоровьем, можно обратить вспять.

Выводы принадлежат специалистам НИИ Хелфготта, Национального университета естественной медицины и Института функциональной медицины США.

Ранее россияне рассказали, когда заканчивается молодость. Молодость для кого-то в России заканчивается в 30 лет, а для кого-то — в 25, рассказали сами жители страны. Таковы результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co.

19% респондентов считают, что молодость заканчивается в 30 лет, столько же участников опроса отметили, что это происходит в 25 лет.

15% опрошенных выразили солидарность с действующим законодательством, причислив к молодежи людей до 35 лет. 10% респонденты считают, что молодость длится до 21 года, а 6% и вовсе уверены, что этот возраст длится до 18 лет.

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