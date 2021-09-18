Как за два месяца помолодеть на три года, рассказали исследователи

Группа ученых открыла несложный способ снизить биологический возраст. Для этого ежедневно нужно придерживаться четырех несложных правил.

В эксперименте принимали участие мужчины в возрасте от 50 до 72 лет (43 человека).

Ученые разделили их на две группы. Одной предложили спать по семь-восемь часов; перейти на растительную диету с обязательным приемом пробиотиков и нутриентов; не нервничать и в течение 30 минут заниматься физкультурой.

По истечении двух месяцев участники экспериментальной группы ощутимо — на 3,23 года помолодели по сравнению с контрольной группой. Как пишет посвященный возрастным изменениям журнал Age, это было установлено на основе анализа ДНК.

У испытуемых также изменились биомаркеры крови — содержание средних триглицеридов повысилось, а 5-метилтетрагидрофолата уменьшилось, пишет «Росбалт».

Таким образом, ученым удалось показать, что вмешательством в образ жизни эпигенетическое старение у взрослых, не имеющих проблем со здоровьем, можно обратить вспять.

Выводы принадлежат специалистам НИИ Хелфготта, Национального университета естественной медицины и Института функциональной медицины США.

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