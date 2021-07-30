Как заключить брак на дому, объяснили в управлении юстиции Алтайского края

Минюст России разрешил органам ЗАГС заключать брак на дому и в больницах, но есть несколько нюансов, сообщили в управлении юстиции Алтайского края.

Возможность зарегистрировать брак на дому, в медицинской или иной организации установлена в законе еще от 1997 года.

Такой опцией могут воспользоваться только те, кто не имеет возможности явиться в ЗАГС вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине. Все случаи индивидуальны и должны подтверждаться документами.

Вступающий в законную силу приказ Минюста России регламентирует лишь административную процедуру проведения государственной регистрации брака при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак).