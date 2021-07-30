Как заключить брак на дому, объяснили в управлении юстиции Алтайского края

Возможность зарегистрировать брак на дому, в медицинской или иной организации установлена в законе еще от 1997 года.
Такой опцией могут воспользоваться только те, кто не имеет возможности явиться в ЗАГС вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине. Все случаи индивидуальны и должны подтверждаться документами.
Вступающий в законную силу приказ Минюста России регламентирует лишь административную процедуру проведения государственной регистрации брака при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак).
«Вместе с тем хотелось бы отметить, что беременность, рождение ребенка не являются основанием для регистрации брака на дому. В соответствии со статьей 11 Семейного кодекса Российской Федерации указанные обстоятельства могут служить поводом только для сокращения срока регистрации заключения брака», — добавили в управлении.