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Жизнь

Как заключить брак на дому, объяснили в управлении юстиции Алтайского края

Минюст России разрешил органам ЗАГС заключать брак на дому и в больницах, но есть несколько нюансов, сообщили в управлении юстиции Алтайского края.

Свадьба.
Свадьба.
СС0

Возможность зарегистрировать брак на дому, в медицинской или иной организации установлена в законе еще от 1997 года.

Такой опцией могут воспользоваться только те, кто не имеет возможности явиться в ЗАГС вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине. Все случаи индивидуальны и должны подтверждаться документами.

Вступающий в законную силу приказ Минюста России регламентирует лишь административную процедуру проведения государственной регистрации брака при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак).

«Вместе с тем хотелось бы отметить, что беременность, рождение ребенка не являются основанием для регистрации брака на дому. В соответствии со статьей 11 Семейного кодекса Российской Федерации указанные обстоятельства могут служить поводом только для сокращения срока регистрации заключения брака», — добавили в управлении.

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