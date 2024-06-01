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Жизнь

Как защитить кожу летом. Советы косметологов

Летом можно вдоволь наслаждаться солнцем, гулять по пляжу и отдыхать на свежем воздухе. Но не стоит забывать, что кожу нужно защищать от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Altapress.ru расскажет о нескольких важных мерах защиты кожи от солнца, которые помогут сохранить ее здоровой и красивой на протяжении всего лета.

Лето. Солнце. Красота.
Лето. Солнце. Красота.
freepik.com@halayalex

Солнцезащитный крем

Один из наиболее действенных способов защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей — использовать солнцезащитный крем. Выбирайте кремы с высоким уровнем защиты, не менее SPF 30, и убедитесь, что они защищают как от UVA-, так и от UVB-лучей. Наносите крем равномерно на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода на солнце и повторяйте процедуру каждые два часа или после купания.

Губы и нежная кожа вокруг глаз могут быть особенно чувствительны к воздействию солнечных лучей. Используйте специальные солнцезащитные бальзамы для губ с SPF, а также носите солнцезащитные очки с защитой от UVA и UVB-лучей, чтобы предотвратить повреждения кожи и ее преждевременное старение.

Крем для загара.
Крем для загара.
freepik.com/Freepik

Одежда светлых оттенков

Рекомендуется избегать пребывания под открытым солнцем в период его наибольшей активности. Лучше выбирать плотную светлую одежду с длинными рукавами и штанинами, которая будет закрывать большую часть тела от прямых солнечных лучей. Широкополая шляпа и солнцезащитные очки помогут защитить лицо, шею и глаза.

Солнце. Жара. Лето.
Солнце. Жара. Лето.
СС0

Не перебарщивайте с загаром

Все мы любим загорать в летний период, но есть ситуации, когда лучше не находиться долго на солнце. С 10 утра до 4 вечера солнечные лучи наиболее активны. В это время лучше избегать прямых солнечных лучей и находиться в тени или в помещении. Если вы все же планируете быть на улице в эти часы, используйте солнцезащитные средства и одежду, чтобы снизить воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу.

Если стоит экстремальная жара, особенно при высокой влажности, то долго находиться на солнце опасно — это может привести к перегреву организма и солнечному удару. В такую погоду лучше поискать прохладное место в помещении или тени, пить достаточно воды и не заниматься физическими упражнениями под открытым солнцем.

Загар.
Загар.
СС0.

Пейте воду и используйте увлажняющий крем

В жаркую погоду важно поддерживать водный баланс. Увлажненная кожа лучше выполняет барьерную функцию и эффективнее противостоит вредному воздействию ультрафиолетовых лучей. Пейте достаточное количество воды и используйте увлажняющие кремы, чтобы сохранить кожу здоровой и увлажненной.

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