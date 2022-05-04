Как защитить квартиру от взлома в сезон отпусков, рассказали специалисты

О том, как обезопасить жилье в период отпусков, рассказал « Вечерней Москве » начальник отделения восьмого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве Александр Кузин.

Эксперт рекомендовал владельцам квартиры попросить близких или соседей убирать корреспонденцию из почтового ящика на время их отъезда. Он пояснил — воры могут вычислить отсутствие хозяев жилья по обилию листовок и писем в ящике, а также по флаерам на двери.

Преступников привлекают видные с улицы кондиционеры, спутниковые антенны, окна и двери из дорогих материалов. Чаще всего воры взламывают квартиры на первом, втором и последнем этажах. Кузин посоветовал оборудовать окна решетками и установить датчики, реагирующие на разбитие стекла.

Эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов добавил, что важную роль играют отношения между соседями.

«Может ли во двор войти кто угодно или территория огорожена. Если подъезд оборудован дверью с кодовым замком и стоит камера, то это является для грабителей препятствием», — объяснил он.

Эксперты посоветовали хозяевам квартиры не выкладывать в соцсетях посты, по которым можно сделать вывод о их долгом отсутствии, пишет Lenta.ru.

Эту информацию могут использовать злоумышленники.

Ранее на полмиллиона евро «подломили» парижскую квартиру российского бизнесмена. А вот столичные воры уволокли сейф с валютой из квартиры и не смогли его взломать.