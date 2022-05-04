Как защитить квартиру от взлома в сезон отпусков, рассказали специалисты

Эксперт рекомендовал владельцам квартиры попросить близких или соседей убирать корреспонденцию из почтового ящика на время их отъезда. Он пояснил — воры могут вычислить отсутствие хозяев жилья по обилию листовок и писем в ящике, а также по флаерам на двери.
Преступников привлекают видные с улицы кондиционеры, спутниковые антенны, окна и двери из дорогих материалов. Чаще всего воры взламывают квартиры на первом, втором и последнем этажах. Кузин посоветовал оборудовать окна решетками и установить датчики, реагирующие на разбитие стекла.
Эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов добавил, что важную роль играют отношения между соседями.
«Может ли во двор войти кто угодно или территория огорожена. Если подъезд оборудован дверью с кодовым замком и стоит камера, то это является для грабителей препятствием», — объяснил он.
Эксперты посоветовали хозяевам квартиры не выкладывать в соцсетях посты, по которым можно сделать вывод о их долгом отсутствии, пишет Lenta.ru.
Эту информацию могут использовать злоумышленники.
Ранее на полмиллиона евро «подломили» парижскую квартиру российского бизнесмена. А вот столичные воры уволокли сейф с валютой из квартиры и не смогли его взломать.