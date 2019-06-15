Как защитить стариков от мошенников

15 июня по всему миру отмечают день, посвященный проблеме злоупотреблений в отношении пожилых людей. Как защитить своих близких от мошенников, расскажет altapress.ru.

Численность людей, достигших возраста 60 лет, постоянно растет. И если в 1995 году она составляла 542 млн человек, то к 2025 году превысит 1 млрд. При этом, количество всевозможных злоупотреблений в отношении пожилых людей колеблется на уровне 6%, сообщает Организация Объединенный Наций.

«К сожалению, чаще всего финансовые злоупотребления в отношении пожилых людей совершают их близкие родственники. Проблема в этих случаях приобретает особенно деликатный характер», — считает Роза Корнфелд-Матте, эксперт ООН.

Часто плохое обращение исходит от родственников, но пенсионеры не защищены и от внешнего давления. Например, пожилые люди часто попадаются на уловки мошенников.

Кем может быть мошенник

Способы манипуляции могут быть самые разные. Обычно для беззащитных пенсионеров мошенники используют звонки или личные визиты. Телефонные мошенничества, казалось бы, уже никого не удивляют. Пожилые люди наслышаны и о том, что незнакомому человеку, который представился врачом или социальным работником, без тщательной проверки не стоит доверять.

Мошенники под маской легальных кредиторов СС0

Но каждый раз мошенники придумывают новые уловки, пользуются доверчивостью, одиночеством и беспомощностью людей. Они напрашиваются в квартиру под видом сотрудников ЖЭКа, участковых, медработников и т. д.

Часто пенсионерам поступают звонки от лжеполицейских с требованием внести залог за родственника. Порой пожилые люди принимают совершенно чужой голос за родной и знакомый, самолично выдают информацию о себе: паспортные данные, дату выдачи пенсии, номер карты и ее пароль. Они принимают мошенников за собственных сыновей и дочерей, перечисляя огромные суммы на экстренное спасение. Некоторые из злоумышленников пользуются программами по изменению голоса, сообщают «Аргументы и Факты».

Как оградиться от мошенников

Нужно помнить, что работники государственных структур: социальные работники и сотрудники правоохранительных органов при себе имеют соответствующие документы, а большинство из встреч требует предварительного заполнения заявления, пишут «Аргументы и Факты».

Если сомнения после первичной беседы все-таки остались — позвоните в управляющую компанию, полицию, поликлинику и далее по списку. На уговоры прекратить звонок не покупайтесь. Каждое свое действие настоящему сотруднику организации приходится подтверждать соответствующей бумагой. А значит, пришедшего в гости и его принадлежность к той или иной организации легко можно проверить.

Пенсионер. Анна Зайкова

Постарайтесь объяснить своим старикам, что важно не брать трубку с незнакомых номеров и не открывать незнакомцам дверь. Донесите, что о звонках и визитах, которые вызывают подозрение, необходимо отзваниваться вам. Чаще навещайте родных, заведите привычку созваниваться. Расскажите, как важно не принимать никаких решений без обсуждения. Дело даже не в деньгах — последствия могут быть опасны для их физического и морального здоровья.