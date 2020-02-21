Какая будет погода в Алтайском крае на длинных выходных

Синоптики Алтайского ЦГМС дали прогноз на длинные февральские выходные — 22, 23 и 24 февраля. В первые дни жителям южных районов обещают мокрый снег.

22 февраля

Ночью по краю температура опустится до -17 градусов, по югу до -10. Днем будет -1… — 6 градусов, по югу до +5.

Днем по югу небольшой, местами умеренный, в предгорьях местами сильный снег, мокрый снег, гололедные явления, утром изморозь и туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

В Барнауле ночью похолодает до -14 градусов, а днем термометры покажут −2… −4 градуса. Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3−8 м/с.

23 февраля

Ночная температура в крае составит −12… −17 градусов, по югу -11 градусов. Днем −1… −6 градусов.

В отдельных районах днем и ночью небольшой, по югу умеренный и в предгорьях местами сильный снег, мокрый снег, сильная гололедица.

В Барнауле характер погоды существенно не изменится, только днем возможен слабый снег.

Оттепель. СС0

24 февраля

В последний день длинных выходных температура по краю ночью опустится до -16 градусов, местами по северу похолодает до -23. Днем будет −2… −7 градусов, по северо-западу до -13. Местами небольшой снег.

В Барнауле ночью температура опустится до -18 градусов, днем потеплеет до -4. -6 градусов. Временами небольшой снег.

Ранее altapress.ru писал, что к 21 февраля в Алтайском крае закончится период нестабильной и ветреной погоды.