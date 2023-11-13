Какая ответственность ждет участников дорожного движения за несвоевременную уплату административных штрафов

Неуплата административных штрафов вовремя может иметь серьезные последствия для участников дорожного движения. Причем как для водителей, так и для пешеходов. Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, когда нужно оплачивать штрафы и как это можно сделать.

При получении административного штраф за нарушение ПДД обычно дают 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Если в указанный срок не уплатить штраф, могут быть применены различные меры ответственности:

увеличение суммы штрафа (удвоение суммы штрафа);

административный арест до 15 суток;

обязательные работы сроком до 50 часов.

Это еще не все. К делу подключатся судебные приставы. Они могут арестовать имущество — например, машину. Но это если сумма задолженности по штрафам равна стоимости автомобиля.

Также приставы способны арестовать банковские счета или направить зарплату в счет задолженности по штрафу.

Если сумма задолженности превышает 30 тыс. рублей (либо 10 тыс. рублей не уплаченные в срок двух месяцев), судебные приставы могут запретить лицу выезд за территорию РФ.

Получить информацию о штрафах и задолженностях можно на портале Госуслуг, напоминает Госавтоинспекция Алтайского края.

Как уплатить административный штраф?

Уплата штрафа осуществляется через:

операторов банков;

банкомат самообслуживания Сбербанка;

с помощью сервисов онлайн;

с помощью портала государственных услуг зарегистрированным пользователям.

Необходимо учитывать комиссию банка, так как платеж может не пройти, и придется заново вносить нужную сумму или доплачивать.

Если административный штраф уплачивается по постановлению, вынесенному в отношении другого лица, то в поле назначение платежа указывается информация о постановлении и лице, в отношении которого оно вынесено. Если информация будет неправильно заполнена, задолженность не будет считаться погашенной.

В случае если вся информация верная, уточнение займет 10 дней. После этого задолженность будет считаться погашенной.

После уплаты штрафа выдается квитанция. Ее нужно сохранить, чтобы у сотрудников Госавтоинспекции не было претензий. Квитанция может быть распечатанная или онлайн — это не имеет значения.

Как уплатить штраф через портал Госуслуг

Госуслуги. altapress.ru

Многим пользователям удобнее оплачивать штрафы через Госуслуги. Для этого нужно:

авторизоваться на портале;

перейти по ссылке «Оплатить»;

в левой части экрана выбрать необходимый пункт — оплата штрафа;

ввести информацию о номере постановления и дате его выписки;

указать сумму и счет для перевода.

Штраф будет оплачен только после подтверждения введенной информации.

Как получить скидку?

Для правонарушителей предусмотрена скидка в 50%, если со дня со дня вынесения постановления прошло не более 20 дней. Сумма штрафа уменьшится вдвое. Для этого не нужно собирать никакие дополнительные документы, система видит дату и автоматически делает скидку.

За какие правонарушения нельзя получить скидки?

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, что существует целый список нарушений, штраф за который придется оплачивать уже в полном объеме:

управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения;

повторное невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

отказ от медосвидетельствования;

повторное превышение скоростного режима более чем на 40 - 60 км/ч, 60 – 80 км/ч и более 80 км/ч;

выезд на встречную полосу автомобильного движения;

повторное управление транспортным средством, которое зарегистрировано в ненадлежащем порядке;

причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести;

Есть ли скидки за повторное нарушение?

Нарушение считается повторным, когда оно было совершено до истечения одного года после исполнения наказания по предыдущему. То есть, если лицо один раз превысило скорость на 40 км/ч, то оно может уплатить штраф со скидкой. Но если в течение последующих 365 дней такое нарушение совершили еще раз, скидки уже не будет, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.