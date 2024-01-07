Какая погода будет на Рождество 7 января в Алтайском крае

Температура -8,-13 градусов, по югу местами -1,-6 градусов.
В большинстве районов небольшой снег. В утренние часы по северу местами изморозь.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал
Не холодно и без снега. Такую погоду прогнозируют синоптики.
Температура -8,-13 градусов, по югу местами -1,-6 градусов.
В большинстве районов небольшой снег. В утренние часы по северу местами изморозь.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter