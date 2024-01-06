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Жизнь

Гадание в Сочельник: несколько способов узнать свою судьбу

Обычно все гадания начинаются с 7 по 18 января. Этот период называют Святки. Altapress.ru подобрал самые интересные гадания.

Святочные гадания.
Святочные гадания.
belta.by
1
Сбудется/не сбудется

На пяти бумажках нужно написать желание и сунуть их под подушку. То что вытяните утром — сбудется. Перетягивать нельзя!

2
Суженый ряженый

На ночь нужно выпить стакан соленой воды. При этом мысленно попросите любимого человека напоить вас. Тот кто приснится — ваш будущий муж, ну или жена.

3
Алло, вы мой муж?

Наберите незнакомый номер и спросите, как зовут того, кто взял трубку. Это и будет имя будущего мужа/жены. Если ответит человек вашего пола, то можете просто поболтать.

4
По зернышку

Над банкой с рисом левую ладонь держите вниз и задайте вопрос (ответ должен было да/нет). Затем возьмите этой же рукой горсточку зерен и высыпьте на стол. Четное количество — да. Нечетное — нет.

5
Веселый год

Подслушивайте под дверью соседей. Если тихо, то год будет спокойным. А ругань к «веселью».

Напоминаем, что altapress.ru 7 января опубликует большой фоторепортаж с Божественной литургии в Покровском соборе.

Ранее барнаульцам рассказали, как будет ходить транспорт в Рождественскую ночь.

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