Минус 40 и гололед. Какая погода будет в Алтайском крае 10 декабря

Температура -34,-39 гр., местами -28,-33 гр.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололед.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Ранее сообщалось, что лютый мороз под -39 после дождя придет на Алтай.
Синоптики прогнозируют холодную погоду до -39 градусов.
Температура -34,-39 гр., местами -28,-33 гр.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололед.
Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Ранее сообщалось, что лютый мороз под -39 после дождя придет на Алтай.
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