Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 29 июня

Погода в Алтайском крае
Ночью температура составит от +11 до +16 градусов, местами +5,+10.
На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Днем же воздух прогреется до +19...+24 градусов. Местами небольшие дожди.
Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью - +11...+13 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер западный, 7-12 м/с, в первой половине ночи порывы до 17 м/с.
Днем же столбик термометра покажет всего от +20 до +22 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.
В первой половине дня небольшой дождь.