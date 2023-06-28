Шквалистый ветер и гроза. Чего ожидать от погоды в Алтайском крае и Барнауле 28 июня

Алтайский Гидрометцентр рассказал о погоде в Барнауле и в регионе 28 июня.

Погода в Алтайском крае

Температура ночью - от +13 до +18, местами +7...+12 градусов.

Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.

Днем температура составит +17...+22 градуса. по востоку местами до +27 градусов.

Ветер южный с переходом на западный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.

И днем, и ночью на большей части территории стоит ожидать кратковременные дожди, местами грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град.

Погода в Барнауле

Ночью столбик термометра покажет от +13 до +15 градусов.

По городу пройдет кратковременный дождь, будет гроза. Ветер южный, 9-14 м/с.

Днем воздух прогреется температура до +22...+24 градусов. Ветер южный с переходом на западный, 9-14 м/с, порывы до 19 м/с.

Ночью дождь не ограничится, поэтому стоит ожидать его и днем, как и грозу.